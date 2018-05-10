核准即拆 樹林老屋創首例

樹林大同段建物核准當日即開拆，創下全國首例。（新北市府都更處提供）

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中國時報
吳岳修、／新北報導

新北市府推動危險老舊建築重建計畫，9日再核准4案，累計核准件數7案，創下六都之冠，目前尚有5案申請中，其中第4案樹林區中華路老舊房屋重建案，核准當日即展開拆除工程，成為全台危老重建計畫核准後拆屋首案，預計重建為地下2樓、地上14樓的集合式電梯住宅，住戶期待早日完工入住新房。

都更處長張溫德表示，內政部去年公告危老重建條例，只要土地及建物所有權人百分之百同意，市府提供最高容積獎勵40％。新北市在2017年11月核准板橋文化段案、2018年2月核准江子翠段案、2018年4月核准新店寶強段案。板橋文化段已取得建照，住戶陸續搬遷中，預計最晚10月動工，另兩案則在申請建照中。

張溫德指出，9日都更處新增核准樹林區大同段（中華路）、新莊區光明段（民安西路）、中和區中安段（中安街）及安平段（宜安路）等4起五層樓以下老舊無電梯建築物案，基地面積各約336至832平方公尺，重建前屋齡31年到65年間，申請重建容積獎勵為18％到26％，重建完工後中和安平段為地下2樓、地上11樓電梯集合宅，其他3案為地下2到4樓、地上14層電梯集合宅。

都更處發展科長洪宜萍說，樹林大同段中華路危老重建案，是全國核准後首拆案例，主要原因在於申請重建基地面積較小，僅約101坪，所有權人為一對兄弟，申請建物為屋齡36年及47年的3樓及5樓RC建築，兩兄弟早已搬離，建物內無其他住戶，屋況單純，兩兄弟一取得建照，即自行委託包商開工拆屋，速度相當快，兄弟倆期盼早日入住結構安全、消防完善的新房。

中和區中安段舊公寓5樓的95歲住戶則高興表示，自己年紀大了，沒電梯上下樓梯很辛苦，很期待重建後有電梯搭。

洪宜萍說，新北危老重建計畫至今已核准7案，目前尚有5案申請重建計畫書中，市府將加速審查，讓所有住戶們盡早啟動重建住新房。

(中國時報)

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