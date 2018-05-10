楊氏說重拾書本追護士夢

女工變護理人！29歲越南籍楊氏說目前就讀中華醫事科大護理系，是華醫第一位越南籍護理人，清秀的楊氏說為改善家計，18歲來台工作，每月省吃儉用寄2萬元回鄉，隨著家境轉好，她鼓起勇氣圓夢，苦學中英文，成績名列前茅，從女工搖身一變成為未來的護理師。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

女工變護理人！29歲越南籍楊氏說目前就讀中華醫事科大護理系，是華醫第一位越南籍護理人，清秀的楊氏說為改善家計，18歲來台工作，每月省吃儉用寄2萬元回鄉，隨著家境轉好，她鼓起勇氣圓夢，苦學中英文，成績名列前茅，從女工搖身一變成為未來的護理師。

「沒想到能在台灣讀書，圓了當護理師的夢，很開心朝夢想邁進一大步！」來自越南北江省的楊氏說，父母育3個孩子，她身為長女，兒時就有護理夢，高中成績也不錯，但家境不允許她繼續升學，18歲就隻身來到台南的仁德一處商標工廠掙錢養家。

來台灣當作業員8年多，她每月只花5000元，賺到的錢都寄回家中，近年，父母經營賣油生意小有成績，她鼓起勇氣跟家人商量「我可以重拾書本嗎？」父母支持並鼓舞她「別擔心家裡，我們可以寄錢給妳讀書。」

她說，在工廠上班時，同事得知她有護士夢，推薦華醫有護理系，鼓勵她試試看，在校方全力幫助下，她終於揮別8年女工生涯，經過層層申請程序後，如願進入學中華醫大護理系。

目前大二的她說，護理系課業吃重，她幾乎每天都在K書，因自身華語文能力有限，加上護理專業術語多為英文，她額外花時間補習中英文，才跟得上進度，儘管過程辛苦，但她不以為苦，「這是我的興趣，我的夢！」儘管年紀比同學大了快一輪，但同學都對她很好，熱心幫她複習和加強重點解說。

華醫護理系9日舉行加冠典禮，這是學生進入臨床實習前重要儀式，291位男女學生接受加冠、點燃手中蠟燭薪傳護理精神。華醫指出，越南醫療水平落後台灣約10年，楊氏說立志當護理師，表現也很優秀，未來不論在台灣或返回越南，都大有可為，楊氏說則推崇台灣醫療水平很高，希望留在台灣奉獻護理專長。

(中國時報)

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