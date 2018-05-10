大成商工頒獎 鼓勵學子當孝友

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中國時報
／雲林報導

現代21孝！雲林縣虎尾鎮大成商工母親節前夕，遴選大成商工與縣內各國中學生頒發大孝獎，今年共有21人獲獎，9日由大成校友會理事長李献助、校長賴信成等人共同主持頒獎典禮，彰顯孝親美德。

今年獲頒大孝獎學生共有大成商工學生6人、縣內各國中學生15人，每個人都有一段感人的故事，獲獎學生上台訴說與父母親的深刻情感，台上哽咽台下動容，現場許多人流下思親的眼淚。

大成商工汽車科一年級學生黃怡禎，父親因病去世，母親獨撐家計扶養3個孩子，生活相當清苦，但怡禎乖巧懂事體恤媽媽，家事都由她一人承擔，假日還會幫忙媽媽工作，在校學習認真又有禮，是眾人眼中孝順的女兒。

褒忠國中林慧珊父母離異，父親因病行動不便，平日以資源回收維生，慧珊放學或假日都隨同父親整理回收物資，還要照顧中風的祖母，每天定時幫忙量血壓、服侍湯藥，小小年紀從不喊苦，足為同儕孝行楷模。

李献助說，孝親尊師是所有善行的基礎，大成商工校友會闡揚孝道精神，同時結合各界熱心人士表揚大孝楷模，從「校友」到「孝友」，藉由行孝彰顯孝順之理，造就更多以愛以孝為本的幸福家庭。

校長賴信成鼓勵學生們藉由孝親尊師，培養慈悲與智慧，讓身心安頓幫助學習，進而成就自己、光耀父母，做一名品學兼優的現代孝行楷模。

(中國時報)

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