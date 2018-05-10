2018年05月10日 04:11 中國時報 林郁方

距離在北京進行的第一次「習金會」僅僅40天，北韓領導人金正恩前往大連，再度和習近平會晤。這場習金二度會面透露了金正恩和習近平分享強烈和續增的危機感，雙方都認為必須加強溝通和合作，以應付強悍和善變的川普。

表面上，金正恩3月下旬的首次大陸行，係為修補兩國關係；原本長遠深厚的中朝友誼，由於金正恩殺了與大陸友好的姑丈張成澤和哥哥金正男，並且不斷試射導彈和進行核試而重創。北京願意配合美國對北韓進行徹底的經濟制裁，當然也加深了中朝雙方的心結。然而，還有更急迫的因素促成金正恩首次出訪中國大陸。金正恩為了讓北韓走出孤立的困局，決定和川普見面，但為了拉高談判的身價、增加談判籌碼而決定先見習近平。

金正恩第二次大陸行則出現了新的理由。川普政府上任以來，不顧其他大國反對，一再批判歐巴馬政府透過冗長談判才和伊朗達成的停止核武研發協議，甚至退出了該協議並恢復對伊朗的制裁行動。

北韓看在眼裡，擔心川普政府未來可能會用同樣的手段對付北韓，在平壤同意和完成廢除核武之後，又恢復對北韓的各項制裁。為了避免被川普「耍弄」，金正恩急於強化和中國的關係，他在會見習近平時便強調：「在目前地區形勢快速發展的關鍵時刻，希望和中方加強戰略溝通和合作。」

習近平對川普的疑慮和憤怒不少於金正恩。美國的貿易談判代表團甫離開中國大陸，雙方唯一達成的共識乃是繼續協商。不過，除非美方大幅修改它的強硬條件，後續的協商很難會有具體成果。

為了解決中美貿易爭執，美方開出的條件非常苛刻。美國一方面不允許大陸購買美國的高科技產品，另一方面卻要大陸在2020年前減少2000億美元的貿易順差。此外，華府一方面限制中國大陸在美國投資敏感性企業，一方面又不准中國大陸採取報復性措施。尤有甚者，川普政府還要求北京政府停止「中國製造2025」計畫中對高端製造業的補貼。

從北京觀點來看，接受華府開出的條件將重創大陸的經濟，而且將使她淪落到向美國屈膝稱臣的地位，結果恐將使習近平不僅對內會出現統治危機，中國對外也將難以再扮演大國角色。

總之，習近平和金正恩是在憂慮不安和同仇敵愾的氣氛下見面，因為他們都面對著說翻臉就翻臉的川普及其鷹派幕僚。

在這場習金二度會上，金正恩必然會試著要求習近平保證，無論「川金會」結果如何，北京未來會在外交、經濟甚至軍事上恢復支持北韓。習近平的答覆如何，外人難以窺探，不過他目前應該會樂於表達對金正恩的支持，以提升北京在朝鮮半島的影響力，藉此削弱美國在中美貿易談判上的氣勢。

國際政治的確波詭雲譎、變化難測，朋友和敵人的面貌往往模糊難辨。金正恩上台後，一度惡臉相向的中朝關係，卻因川普在處理中美貿易和伊朗核子協議上的強橫霸道而一夕轉佳，這應該不是川普本人始料所及的。

（作者為國家政策研究基金會外交及國防組召集人）

(中國時報)