如何活在充滿怒氣的社會？

友善列印
中國時報

霧霾漸散，但台灣上空卻還瀰漫著一股低氣壓，我們討厭虛偽政客，討厭明星八卦，討厭名嘴亂噴，卻又無可奈何，猶如狗吠火車，最後只能悻悻然夾尾低頭生自己悶氣。不知道什麼時候開始，某些特定節目總愛在某個時段，讓我們看著一群特定來賓以極其誇張的肢體動作，用聲嘶力竭的姿態演繹著各種譁眾取寵話題。我不知道為什麼電視台要競相製作這類節目，問了一個在媒體工作多年的同學，他無奈回答：我們自己也奇怪這樣的節目竟有收視率。如果他說的是真的，那這種滿懷無奈卻愛看一群假裝生氣的人討論著令人生氣話題的群眾現象，著實令我感到糟心。

我發現台灣越來越多的人容易為越來越小的事情生氣。有一次吃飯，一桌人等著一個初創企業創辦人，過了好一會兒人才匆匆趕來。原來，他停車時找不到車位，最後為了搶車位和人在停車場對罵了好幾分鐘，差點動手打起來。後來在雙方談判投資協議時，我發現他非常容易在某些無關痛癢的條款上計較，後來我想想上回吃飯他停個車跟陌生人都能吵起來，以後肯定不好相處。而且就算我們妥協了，以後投後管理有點小問題也很難跟他商量。我們放棄後，他選擇了另外一家基金合作，果然，才過一年就傳出撕破臉的消息。

沒有人喜歡跟愛生氣的人合作，可是身處在一個充滿怒氣的社會，除了讓你看什麼都不順眼，還會讓你常常莫名其妙地陷於不知道為什麼生氣而生氣的無奈。更可怕的是，你越為小事生氣，你的格局就越小，就越沒有意識考慮大事和長遠的事。越不考慮長遠的事，就越會碰到其實是必然的失業、疾病、辛勞、窮困等事發生，惹你更生氣。惡性循環，周而復始，最後廢了你的生活，也廢了你自己。

今年是我台大畢業30年學校為我們舉辦重聚的一年，因此特別有機會見見好久不見的各個同學，我們發現班上有個學生時代清瘦的花美男，如今竟發福得如同糟老頭，和他聊天後我才知道，畢業之後的他輾轉換了幾次工作，卻仍無法適應上班生活。後來乾脆辭職回家，靠著父母給的生活費，加上一點網路兼職的收入度日。在他敘述著自己由憤怒、不甘心到認命、頹廢的過程時，我腦海極力想要找回那個往日陽光燦爛的他，卻已不可得。我開始真正相信低質量的長期頹廢及認命，確能改變一個人的心智、外貌，甚至是人生。

當你對現狀從生氣到無可奈何，然後日復一日地做著同樣的事情，慢慢你會發現自己不再將時間花在提升自己，接著你會選擇縱容自己，讓自己永遠停留在原來的那塊區域裡。曾看到這樣一句話：一個人老去的標誌，絕不是老成穩重、沉默寡言，而是借由虛擬現實中的誇張情節來給行將就木的自己實施最後的電擊。當你將自己囚禁在得過且過，甚至容易讓自己生氣的牢籠中，慢慢還停止了學習、故步自封，那你就朝廢掉自己邁進了一大步。太多人為了逃避思考而選擇廢掉自己，最後再因為自己越來越差而生自己也不知道為什麼生氣而生的氣。Neil Postman在《Amusing Ourselves to Death》中說：毀掉我們的常常不是我們討厭的東西，而是我們所熱愛的東西。當你不再眺望遠方，而是一次又一次讓自己沉溺於小確幸中，甚至跟著大家莫名其妙地每天抑鬱難耐，那你離廢掉就真的不遠了。

Rob‧White曾說過，任何時候，一個人都不應該做自己情緒的奴隸，不應該使一切行動都受制於自己的情緒，而應該反過來控制情緒。無論境況多麼糟糕，你應該去努力支配你的環境，把自己從黑暗中拯救出來。一個無法控制自己情緒的人，會給自己和他人帶來不可預料的災難。著名的Festinger法則也告訴我們：生活中的10%是由發生在你身上的事情組成，而另外的90%則是由你對所發生的事情如何反應所決定。換言之，生活中有10%的事情是我們無法掌控的，而另外的90%才是我們能掌控的，也更該好好去掌控。（作者為創投合夥人）

(中國時報)

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