商店街下櫃啟示 現狀必然改變

2018年05月10日 04:11 中國時報 吳士宏

5月8日可能被診斷為兩岸產業經濟發展的轉折點。股票上櫃公司PCHome商店街，被新加坡蝦皮網購背後的美國上市母公司SEA以全球募資優勢，強打資金戰兩年，重擊台灣電商產業，讓這間曾是台灣電商龍頭的網家集團旗下公司，股價從4年半前盤中最高271元跌掉9成到上個月盤中最低27元；半年前被迫增資台幣10億應戰的網家董座詹宏志，這天宣布申請下櫃。

在美國上市十多年，因不滿30倍本益比而追求目標60倍本益比，也曾經下市的藥明康德，卻在兩年後在大陸金融開放關鍵政策的《存託憑證發行與交易管理辦法》（CDR辦法）鼓勵下，這間專營醫藥合同研發外包的產業龍頭跨國企業選擇在A股上市，這天股價大漲4成，在公開市場募資台幣百億。

兩間公司屬不同產業，卻有共同關鍵點令人警醒。首先，產業創新轉型通常像一條拉長的S曲線：新產品流行及傳播醞釀較長，但市場擴張時卻如重力加速度急拉。台灣30年前便利超商起步前，雜貨店零售業從二戰後算有50年歷史，在幾年內就增長到萬家超商，興旺到什麼都賣，但近年來店家成長已趨平緩，轉型需求增大。10年前無店面電商業誕生，用更快時間就變紅海市場，各相關產業、品牌、通路及個人拍賣都來搶大餅，近來也有飽和現象。下一波的產業創新就是人工智慧（AI），並整合有更高進入門檻的跨國資本戰及跨產業「新零售」戰。

商店街明顯低估這個S曲線的恐怖，也犯下許多行為經濟學錯誤：過度自信於既有成果，偏安於維持現狀，過度依賴過去經驗來評估轉型；以為就像大地震前板塊擠壓，釋放陣痛能量，主觀認為再來一次大地震機率極低，故還可優雅地擘畫願景，直到SEA公司兵臨城下，MOMO等更具產業生態優勢的兄弟也追上，商店街才急求救兵銀彈或在短期內有樣學樣地用AI化行銷管理技術，但也付之東流。因大地震無人可準確預測何時發生，一旦發生產業斷層就瞬間釀成地殼大崩裂！轉型不成功的企業與國家經濟會像自由落體掉落深淵，同時間的競爭對手卻一飛沖天。

創新轉型關鍵不在AI大數據技術，更在產業生態系與商業模式的創新。近期的中美貿易戰，就是要強健各自的資本市場體質，採取減稅等優惠政策，吸引海外的產業龍頭回國上市或讓海外資金回流。大陸證監會更以「新技術、新產業、新業態、新模式」四類創新為吸金標的，促成CDR辦法落實，吸引藥明康德上市；相對地比台灣更具備數位產業管理經濟學的創新決策思維，也更了解產業變遷與創新擴張如何被資本化加速。

台灣因人口與市場規模並無本錢繼續困守意識形態，難以拒絕全球化資本市場的競爭，在資本市場上限縮的維持現狀，就等同於讓產業龜速轉型，而導致加速崩盤。因應數位科技產業生態速變，執政者應更有戰略高度、讓企業能放手大膽去執行全球資本市場的戰術步驟。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)