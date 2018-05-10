人民擺中間 勇於髮夾彎

2018年05月10日 04:11 中國時報 蔡志弘

蔡政府執政將滿兩周年，兩岸關係陷入谷底，不僅造成我軍事和外交壓力倍增，也衝擊民生經濟相關產業。《中國時報》系列社論呼籲愛台灣就不應被藍綠立場綁架，讓人民過上好日子才是王道，只要對多數人有利，蔡政府在兩岸政策上髮夾彎，也應該得到支持。

台灣已逐漸邁向成熟的公民社會，還在用僵化的意識形態爭取認同，不僅過時，也是小看台灣人民的智慧和判斷。尤其少數政客喜歡鼓動民粹或走政策偏鋒，讓台灣繼續內耗，甚至陷入危機的風暴。成熟的公民應跳脫顏色的束縛，讓理性力量推動社會進步，也促使執政者把人民真正放在首位。

蔡政府執政以來，兩岸關係越趨嚴峻，尤其在賴揆多次公開表態是「台獨工作者」後，大陸具體的反制接踵而來，從軍事上的機艦繞台越來越頻繁，到再度出手斬斷我邦交國，最近又封堵我參與世衛大會，施壓力度節節上升。

對北京來說，既然賴清德在台獨立場上採取「戰略清晰」，完全不留下模糊和迴旋空間，大陸自然也以清晰的「反獨」和「一中」加以回擊，就是一種「戰略清晰」的反制。蔡政府需要思考的是，台灣有多少本錢與北京在「戰略清晰」上互撞。

而在台灣與多明尼加斷交後，蔡政府把矛頭全指向大陸，不過，國際社會本就是現實主義當道，實力才是外交最堅強的後盾。蔡政府如只會外批中共、內喊團結，拿不出任何實際有效的辦法和作為，民眾也很難買帳。

此外，北韓領導人金正恩日前又前往大連與習近平會面，這是習金在1個多月內二度會面，說明大陸在朝鮮問題上仍有重要的影響力，同時北京也多了一張可以反制美國打台灣牌的籌碼。國際情勢瞬息萬變，蔡政府沒有誤判的本錢。

蔡英文上任後雖言必稱維持台海現狀，但從台海情勢的各種變化看，現狀早已無法維持，甚至嚴重倒退。蔡總統當時提出的維持現狀，究竟是設定的「執政目標」，還是對台灣民眾的「政見承諾」？如果是「執政目標」，是否該為無法達到目標而向全民道歉？或者乾脆承認這個目標只是一個空洞的口號，根本就無法達成。倘若維持現狀是蔡總統的「政見承諾」，則代表她已無法兌現政見，實現對人民的承諾，又如何能繼續放任行政院長頻頻公開台獨言論，致使兩岸情勢升溫。

最近，國防部長嚴德發被立委曾銘宗詢及，軍人會不會為台獨而戰時，不假思索地表示「當然不會」；他接著說，國軍忠於國家，也忠於人民，國軍為「中華民國」而戰，且是始終如一。嚴德發顯然比賴清德更清楚維護中華民國、捍衛《中華民國憲法》的重要性。

衷心呼籲蔡總統和賴揆，執政應以全民利益為優先，讓人民過上好日子，讓兩岸關係和平穩定，才是對多數人有利的作為。有責任感的執政者，該髮夾彎就要髮夾彎。（作者為大葉大學榮譽講座教授、前海基會顧問）

(中國時報)