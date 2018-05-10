2018年05月10日 04:11 中國時報 林中森

2017年台北世界大學運動會圓滿閉幕，台灣榮獲26金34銀30銅，成績空前優異，全球體壇對我刮目相看，各國參賽選手對此次運動會選手村的安排，更是佳評如潮，這是全體參賽選手、中央、地方前後任團隊及全民共同努力的成果，亦是台灣軟實力的展現。

2012年初，台北市政府就將籌辦計畫函報行政院，隨即由中央及地方配合推動各項籌備及各比賽場館之興建及準備工作，其中最重要的關鍵就是超過1萬人要進駐的選手村之安排及籌建，光所需土地及興建費用，預估就超過新台幣200億元，台北市又無適當土地可供興建，市政府無法自行克服困難。

當時郝龍斌市長於行政院會提出籌畫報告，並請求中央支援，行政院長吳敦義裁示請各部會全力協助，並責由行政院祕書長協商促成，本人奉示後，隨即會商確定新北市林口區文化一路及仁愛路路口，與林口高中、林口國中相鄰之土地，包括林口區國宅段等16筆中央所有國宅用地，面積合計約9.93公頃，適於興建國宅，決定興建完成後，先配合世大運供選手村短期使用，並於賽事後恢復為國宅使用。

採中央與雙北市三方合作方式辦理，由內政部營建署及政府組織改造後承接營建署國宅業務之單位，分年編列國宅基金預算支應，決標結果共興建住家2910戶，店鋪82戶，合約最後完工日期為民國106年3月16日。

立法院審議102年度中央政府總預算時，經朝野協商新增決議略以：為實現居住正義，要求行政院將住宅60%配合社會住宅政策專供出租使用，另40%為出售國宅使用。經立法院審議103年中央政府附屬單位預算又決議「內政部應將林口國宅轉作示範性社會住宅，專供出租使用。」

林口國宅本採綠建築及智慧建築設計，為配合世大運賽事後，轉作社會住宅出租使用，須符合單身族群、較小家庭及三代同堂等多元居住需求，因而配合調整坪型及戶數。世大運選手村轉型為社會住宅後，將交由專業的國家住宅及都市更新中心營運管理，提供全國所有縣市民申請，同時規畫設置幼兒園、社會福利設施及結合青年創業基地，建構成完整的社會住宅模範社區，滿足多元居住及生活需求。

追根究源，本案由吳敦義於行政院長任內核定世大運選手村位址，指示由中央撥錢、給地、建宅並與雙北市合作兼供選手村及賽後恢復轉為國民住宅使用，加上立法院做成明智決議，因而促成了林口社會住宅模範社區，實現居住正義。顯見，一個成功的政策需要各方有共識，並戮力以赴。（作者為前行政院祕書長）

(中國時報)