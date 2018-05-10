柯P不再是柯P 只是民進黨傀儡

2018年05月10日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨不禮讓台北市長柯文哲的聲浪愈來愈檯面化，面對排山倒海的壓力，柯文哲的態度開始改變，不但低調避免火上加油刺激民進黨，更緊急安排親綠電台專訪，刻意為自己的「兩岸一家親」論述向綠營支持者表示歉意。柯文哲意在化解綠營基層對他的疑慮，希望保留「柯綠合作」的空間，增加勝選機會。不過，當柯文哲不再是柯文哲，他還憑什麼號召「超越藍綠」，又憑什麼帶領台北市多數民意進入新政治格局。

曾經不受藍綠羈絆的柯文哲，原本勝券在握，可惜政客本質輕易壞了一盤好棋。從選舉態勢來看，台北市長選舉「自行提名」本來只是民進黨企圖壓制柯文哲的籌碼，釋放篤定提出人選的訊息，是「兩手壓力」的政治策略，一方面是對柯文哲的「壓力測試」，逼迫柯文哲做出二項政治讓步，一是收回或至少修正「兩岸一家親」、「兩岸是命運共同體」這些讓深綠人士難以接受的兩岸論述，二是取得柯文哲保證不參選2020年總統的政治承諾。

但另一方面，這也是對深綠支持者的「壓力釋放」，是一種政治表態，讓其支持者感受到，民進黨的決策者並非無視綠營基本盤的反彈，已盡力向柯文哲表達強硬立場；這同時也是一種政治身段，讓支持者和社會大眾看到，民進黨不是紙老虎，仍有實力逼柯文哲低頭。

民進黨高舉「自行提名」大軍壓境，其實是一種武力展示，展現陸海空堅強的陣容，逼柯文哲就範。柯文哲雖然力不足以與民進黨抗衡，但手中卻握有「超級核武」，那就是2020年參選總統，柯文哲能不能當選或待觀察，但柯文哲的參選卻足以讓蔡英文連任夢碎。

其實，民進黨若鐵了心自行提名，只有三種可能結果。第一、柯文哲當選，民進黨就完全被「看破手腳」，蔡英文的跛腳困境會更嚴峻，到時候柯文哲參選2020也好，保持中立也罷，民進黨都處在完全被動的位置。第二、丁守中當選，國民黨聲勢大振，重新回到「戰鬥在野黨」的位置，與民進黨勢均力敵，對蔡英文來說，2020年路障陡升。第三、民進黨提名人選當選。這個結果在現實上幾乎不可能，但就算發生，也給了柯文哲「永遠與蔡英文為敵」的正當性，柯文哲若挾其悲情形象投入2020年選舉，對蔡英文將是極大威脅。

從上即可知，民進黨若推人，每一個選舉的結果，都對蔡英文的連任之路不利。這也是為什麼民進黨「自行提名」聲量放高、姿態做足，社會大眾仍舊懷疑最後還是雷聲大雨點小，仍會禮讓柯文哲。柯文哲擁有超級核武，理應「心頭抓乎定」，不害怕外頭的政治颱風，對自己的政治處境有信心。

比選舉計算更重要的是，理念不能投降。以兩岸立場為例，柯文哲提出的兩岸一家親，是對兩岸人民都好，最能保障台灣人民和平福祉的兩岸論述。兩岸立場，錯的是民進黨的反中去中、錯的是賴清德的「台獨工作者」，不是柯文哲的兩岸一家親，豈有「對的主張」向「錯的主張」低頭認錯之理？

柯文哲應當知道，為了交換民進黨不派人參選，因而向民進黨屈服，不只是要為「兩岸一家親」道歉，從深澳電廠到「卡管」事件，柯文哲從此心裡將長住一個小警總，時時自我限制，成了民進黨可以頤指氣使的政治傀儡，一個失了率真本性、不再能就事論事坦率直言的柯文哲，就不再是柯文哲，在政治舞台必將左支右絀，這樣的柯文哲，還能贏得選民的尊敬與支持嗎？

在民進黨壓力下屈服的柯文哲，不僅拋棄了從人民利益最大化角度抉擇取捨的從政初衷，更是在理念上的投降。他站在關鍵的政治分水嶺上，卻選擇陳水扁那類「頭過身就過」的政客作風，而不是具有未來性的政治家。一個沒有未來性的傀儡，注定政治生命就只是過眼雲煙。

(中國時報)