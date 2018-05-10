天然獨是不吃素的

友善列印
中國時報
主筆室

台大師生上周發起新五四運動；活動中出現「反管」學生，向群眾作法、灑不明粉末，引起衝突。一名潘姓台大學生控訴被人勒住脖子，並短暫昏倒在地。外界比對現場影片，懷疑該名學生是自己掐自己，網友因而戲稱這名學生是「自掐哥」。

事後有人爆料，這名學生和他的同伴其實早有計畫要到現場滋事；潘姓台大生甚至在臉書上留下「被動手我才比較好領年中獎金」，被質疑是「職業學生」。

儘管潘姓學生說只是戲言，但是這個留言下有20多個讚或笑臉，且檢視前後對話，並沒有同伴對「年中獎金」一詞提出疑問，讓人感覺他們對此並不意外或並不陌生。

但是不論當天到場反管的學生是不是所謂的職業學生，從他們在臉書上的對話至少可以了解，他們之所以會積極參與反管活動，並不完全是為了堅持理念或價值觀，「自利」恐怕才是重點。

無論是基於個人英雄主義或甚至如其臉書所言是為了獎金，讓人清楚看見，這些學生的動機並不是那麼純粹，而是具有某種現實性，為名、為利、為露臉，為往後的生涯鋪路…，都有可能。

特別是當他們看到當年的野百合與不久前的太陽花學運，主要的參與者後來都能大展鴻圖，他們怎能不心嚮往之？比起擔任立委、六都市長…，區區年中獎金又算什麼呢？看來學運是學子們的終南捷徑。

所以，反課綱學生到大陸讀書，太陽花藝人西進，就不讓人意外。比起老台獨，「天然獨」世代其實很有彈性、非常務實。對他們來說，革命就是請客吃飯，而且是不吃素的。

(中國時報)

柯P不再是柯P 只是民進黨傀儡 賴清德當心被算計

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。