2018年05月10日 04:11 中國時報 主筆室

台大師生上周發起新五四運動；活動中出現「反管」學生，向群眾作法、灑不明粉末，引起衝突。一名潘姓台大學生控訴被人勒住脖子，並短暫昏倒在地。外界比對現場影片，懷疑該名學生是自己掐自己，網友因而戲稱這名學生是「自掐哥」。

事後有人爆料，這名學生和他的同伴其實早有計畫要到現場滋事；潘姓台大生甚至在臉書上留下「被動手我才比較好領年中獎金」，被質疑是「職業學生」。

儘管潘姓學生說只是戲言，但是這個留言下有20多個讚或笑臉，且檢視前後對話，並沒有同伴對「年中獎金」一詞提出疑問，讓人感覺他們對此並不意外或並不陌生。

但是不論當天到場反管的學生是不是所謂的職業學生，從他們在臉書上的對話至少可以了解，他們之所以會積極參與反管活動，並不完全是為了堅持理念或價值觀，「自利」恐怕才是重點。

無論是基於個人英雄主義或甚至如其臉書所言是為了獎金，讓人清楚看見，這些學生的動機並不是那麼純粹，而是具有某種現實性，為名、為利、為露臉，為往後的生涯鋪路…，都有可能。

特別是當他們看到當年的野百合與不久前的太陽花學運，主要的參與者後來都能大展鴻圖，他們怎能不心嚮往之？比起擔任立委、六都市長…，區區年中獎金又算什麼呢？看來學運是學子們的終南捷徑。

所以，反課綱學生到大陸讀書，太陽花藝人西進，就不讓人意外。比起老台獨，「天然獨」世代其實很有彈性、非常務實。對他們來說，革命就是請客吃飯，而且是不吃素的。

(中國時報)