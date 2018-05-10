2018年05月10日 04:11 中國時報 劉屏

管中閔遭到執政當局強勢對待，已經演變成台灣民主發展的最大危機。值得玩味的是，勢將因此而被釘上歷史恥辱柱的會是行政院長賴清德，但他依然老神在在。他真的渾然不覺自己將面臨的困境？抑或已成騎虎難下之勢，坐等成為蔡總統的代罪羔羊？

在「卡管」的日子，教育部是主角，一道又一道的金牌發自部長。後來發現「卡管」不成，於是加碼成立「跨部會小組」，全力「封管」，這麼一來，「金牌炮製中心」也就由教育部而升格為行政院。

前部長潘文忠曾遭人唾罵，但到頭來，他還是有原則的。儘管一度迷失，但終究保住了讀書人的尊嚴，寧可掛冠求去，也不願違法打壓學術自主。續任的吳茂昆部長不然，儘管個人疑雲纏身，仍然迫不及待的走馬上任，並且全心全力體察上意，一心一意以拔管為職志。當被問及「預期台大未來至少1、2年沒有校長」時，吳的回答竟然是「那不是教育部的問題」。

吳茂昆以政治為優先，眼裡只有顏色，既不顧是非，更視台大數萬師生權益如無物，哪裡還有絲毫教育部長的樣子？吳原是學術中人，如今卻成了民進黨政府的黨衛軍，令人慨歎。吳自以為是交心表態，當「義」不存時，其言行有何正當性可言？

誰找吳茂昆入閣的？答案是行政院長。將來吳遭到法律究辦，檢、調、法官會問，是誰縱容吳茂昆的？答案是賴清德。揆諸賴院長的事蹟，最有名的當屬擔任台南市長時，232天拒絕進入市議會，結果遭監察院彈劾。

歷史會記載，吳茂昆之所以有機會違法亂政，正是由於賴在最短時間找吳繼任，給了吳這個機會。後人會記得，吳甘冒天下之議，阻擋台大校長上任，不只是因為吳是「政治部長」，更由於後台是賴清德院長。

其實不會久等，待各路英豪競逐2020年總統大選時，賴清德就會嘗到苦果，甚至更早。今年底，如果民進黨在選舉得票大幅滑落，卡管、拔管一事必然成為黨內檢討重點，賴毫無疑問將成為眾矢之的。

蔡英文競選連任，她在黨內的最大挑戰是賴清德。賴也藉由種種作為凸顯他與蔡的不同之處，例如蔡時時不忘強調「維持現狀」，賴則不斷的大談台獨，結果是共軍機艦接近台灣且大規模演習，而且中華民國的邦交國數字跌到19。賴因此取得台獨旗手地位，固然壯大聲勢，卻也成為蔡的首要防範對象。拔管一事，蔡英文有個防火牆，就是賴清德；如果火勢愈演愈烈，為此負責的當然也就是賴清德。

行政院長被總統耍弄，近年已有多起。李登輝是如何對待俞國華，如何利用李煥，又是如何拉攏、最終糟蹋郝柏村的？陳水扁是如何禮遇、最終羞辱唐飛的？在有立法院同意權作為護身符的年代，多位行政院長猶未能逃過總統的戲耍，何況現在行政院長已淪為總統的幕僚長，成為棋子。前車之鑑，賴清德能不慎乎？

(中國時報)