新科技也可解核安疑慮

2018年05月10日 04:11 中國時報 葉宗洸

蔡英文總統7日接受電視媒體專訪，談到核電議題時，特別提及兩件事，一是核後端處理，二是核事故風險。過程中，也談到「現在大眾看電力的供給，都是用傳統的角度，但現在新科技出現，儲電、用電觀念大革新，將來在使用電的效率或整體電力調度上，會有很多新方法和空間。」總統只看到新科技可以解決用電效率與電力調度的問題，卻無視新科技同樣可以解決核後端與核事故的問題。

蔡總統認為後端處理中廢核料的成本是天價，不但花錢處理不了還無處可去。總統口中的天價核廢料其實是高階放射性廢棄物，也就是核電廠的用過核燃料。相較於燃煤與天然氣發電所產出的大量煤渣與二氧化碳，高階放射性廢棄物體積相對小，一個人一生所需電力的用過核燃料體積小於一個易開罐。用過核燃料可以透過再處理，進一步減少其體積至原來的1/4，過程中可利用元素再加工後，重製為新型燃料繼續使用於發電。

乾式貯存是另一種可行的作法，乾貯僅靠自然對流冷卻，有先天安全特性，40年的貯存風險與成本極低，未來待第四代核反應器發展成熟，可利用用過核燃料充當其燃料，同時對長半衰期之超鈾元素進行有效分裂減量，而且無任何安全上的顧慮。

另一種研究中的長半衰期核種處理技術叫作核轉化，透過特定能量的中子撞擊此類核種的原子核，即有可能將之轉化為短半衰期核種，甚至無放射性核種，這是核廢料問題的終極解方。總統怎知與時俱進的科技發展不會實現核轉化技術呢？

蔡總統說，「若核一、核二發生問題，整個北部都癱瘓，這對國家來講是一件好事嗎？這是一個非常致命的風險。」事實上，我國多年前即已發展出名為「斷然處置」的核安保障措施，針對常規電源設施損壞的可能性，提出具體的因應作為。這項措施獲得國際沸水式反應器電力公司合作組織的正式函文認可與肯定。

台電公司也要求3座核電廠，每年均須針對超越設計基準事故，進行斷然處置措施的演練與核安演習。此一措施的精神在於不計任何經濟代價，以額外建構的安全維護防線避免爐心熔毀及後續的放射性物質外洩，核電廠附近的居民因此不須進行疏散，當然更不會有致命的風險。日本在福島事故後決定重新啟動核電機組，也是技術精進後安全得以強化的信心表現。

蔡總統捧著反核神主牌不放，強推高發電占比的再生能源取代核電，導致日後出現能源危機的風險其實更高。總統若是真心重視國家安全，務實採用具體可行的能源政策才是正解，帶頭製造恐慌解決不了即將崩盤的供電危機。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)