2018年05月10日 04:11 中國時報 周陽山

在教育部決定正式「卡管」之後，台大已經確定暫時不會有校長，而這場零和的博弈可能還會拖很久。既然是零和博弈，就不會有真正的贏家。因為大學不可能向獨裁專政低頭，而專制政權也不會讓大學走向真正的獨立自主！

然而，面對一個比北洋軍閥還要霸道與無賴的政府，台大只有正心誠意地面對這場「民主轉型期的持續性陣痛」，並堅定不移的對抗「民選獨裁者」的威權專制。否則，台大就不再是堅持學術自主的學府，台大也不會成為台灣的榮耀！

但是，民進黨政府也絕對不會讓步，即使再換1位、甚至10位教育部長，即便台大的聲望自此一落千丈，也都在所不惜。這是民進黨的鬥爭哲學，也是它斬盡千軍萬馬的得勝關鍵，也就是只看顏色、盡用親私，而且寸土必爭、絕不退讓。因此，除非台大很快選出一位支持台獨的校長，並配合民進黨推動「新型的黨化教育」，製造出千萬個「天然獨」，否則，台大將不會再有真正的校長。

然而，在當前的兩岸關係和國際情勢下，誰會甘心當個由台獨背書的校長？但請放心，在民進黨政府主導下，人選卻多得是。只要不論學格，不計人格，教育部長和台大校長都可以任由阿貓阿狗來擔任，只要肯聽話就好。

但是，現在台大師生和校友卻已有足夠的力量，運用集體的智慧和民主的共識，拒絕專政獨裁的威脅，並採取逆來順受的對應之道。其中關鍵則是，必須承認當前民主發展快速倒退的現實，並默認教育部違法的訓令。但是，在蔡政府繼續執政期間，台大將不再選出校長！這是知識分子在面對強權專政時的無奈抉擇，也是對付一群無法無天的政客時，不得不採取的迂迥戰略。

多年來，我在台大念書、做研究和擔任教職，從來不在乎誰是校長。但在25年前，在參與第一次台大校長的遴選時，對台大校園的派系生態和政治動向有了第一手的了解，也深深體會到「好人難出頭」、「選賢不容易」的真實困境。以後幾年，情勢的發展江河日下。最後，乃決定離開校園，直接投入民主運動，承擔起反對黨的角色，與民進黨人一起對抗當時的威權專政。

而今，民進黨已經全面執政，但獨裁、威權、專制的陰影卻如影隨隨形，而且還變本加厲。這充分說明民主成長的關鍵其實不在由那一個黨來執政，而是偏狹、專制、封閉的政治文化是否真的已經改變，以及，建立法治和民主的經濟社會條件，是否真的具備？

在這次台大事件中，我們發覺，在推動民主化的道路上，民進黨確實還沒有做好執政的準備，它的執政團隊能力單薄，也沒有足夠的知識、智慧和世界觀，應對複雜多變的國際形勢。現在，它又要將台大逼進牆角，一心一意只想封殺全拿、吃乾抹淨。可是台灣公民社會的自主性和生命力也不再是獨裁政權所可專擅。

基於此，台大盡可結合所有積極正向的民主力量，自信的面對全世界，大並且聲疾呼：台大可以沒有校長，但不會選出台獨御用的校長。（作者曾任立法委員、監察委員）

(中國時報)