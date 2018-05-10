2018年05月10日 04:11 中國時報 彭蕙仙

今年基督教界的重大事件之一，就是美國知名的牧師辛班尼（Benny Hinn）公開為他所傳揚的「成功神學」道歉。他表示自己所傳之道已偏離了福音，並非上帝所期望的。

事情的源頭是辛班尼的侄子、加州奧蘭治縣使命聖經教會的執行牧師科斯蒂公開譴責家族的生活方式太奢華，並點出成功神學是扭曲的。長期以來，辛班尼的醫病神蹟和不尋常的豪奢生活，引發了很多爭議，但他並未正式回應外界的質疑。這次如果不是自己人「窩裡反」，指證歷歷，不知道辛班尼是否會公開認錯？

辛班尼資產驚人，包括一座市值超過3億台幣、俯瞰太平洋的豪宅；他經常搭乘價值12億元的私人噴射機到世界各地舉行特別聚會，並且常常選擇住在一晚幾十萬元的總統套房；辛班尼是好萊塢比弗利山莊名牌服飾店的常客，甚至名字還被寫在商店的玻璃門，做為店家的宣傳。

辛班尼在社群網站上的追隨者超過170萬人，不少支持者說，辛班尼的美好生活就是上帝給他的祝福。先暫時不論神學上的認知誤謬，或許不妨談談，為什麼信徒們看不出辛班尼住豪宅、總統套房、出入以非常高檔的賓士敞篷車代步，有什麼地方不對勁嗎？就算是對一般人，這樣的生活方式都已經是過份奢華了，更何況是全部收入都來自信徒奉獻的傳道人？

知名的心理學家查布利斯與西蒙斯在《為什麼你沒看見大猩猩？》這本書提到一個有名的實驗。在數位球傳球的過程中，有一隻大猩猩走進球員之間，令人驚訝的是，專注於計算傳了幾球的球員，居然完全沒有看見這隻身形巨大的猩猩。

不可思議吧！查布利斯與西蒙斯透過多個心理學領域的研究，點出許多在日常生活中顯而易見但人們卻完全沒有意識到的錯覺與邏輯謬誤。關鍵在於：「看到」不等於「看見」，因為人們只看見想看見、所預期看到的，卻遺漏許多就出現在眼前但是卻未能進入意識層面的真相。

從另一個角度來說，這也就是所謂「當局者迷、旁觀者清」。不論基於什麼樣的理由成為「當事人」之後，往往會因為越涉越深入，而產生視野的「隧道效應」，看不到問題的全部與本質，甚至最後會形成利益共同體，這就更無法走出來，因為一旦走出來就可能意味著整個價值體系的崩解。

陳水扁的貪瀆早經美國與瑞士的認證，這不是藍綠的問題，更與台獨建國無關，然而包括監委陳師孟在內，眾多扁迷就是看不見，因為他們與陳水扁靠得太近，已經被「阿斯伯內多效應」所牽制，與阿扁一起陷入「不識廬山真面目，只緣身在此山中」。

辛班尼有侄子科斯蒂帶他走出了自己的廬山，那麼，誰來幫助陳水扁呢？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)