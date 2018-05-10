2018年05月10日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

世界最大的佛畫現身高雄！禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成高166公尺、寬72.5公尺超大佛畫，創下史上最大畫作新紀錄，光是使用的顏料約可注滿1座游泳池，將重達4公噸的大佛畫布懸吊高雄展覽館穹頂，供民眾仰望觀賞，感受佛陀拈花微笑所呈現的寧靜和諧之美。

礦物色料傳世千年

「大佛拈花─2018地球心靈文化節」9日晚在高雄展覽館登場，金仁寶集團董事長許勝雄、前立法院長王金平、高市代理市長許立明、不丹王國前總理翁波．肯贊．多吉等貴賓蒞臨；世界大佛畫作約50層樓高，美國自由女神像近2倍的高度，平放面積1萬2000平方公尺，約等於28座籃球場大；畫布是由耐溫、抗溼、低變形率的科技材質畫布製成，使用可傳世千年的特製礦物色料。

「我畫的不只是大佛，也是所有人的良心善性！」洪啟嵩表示，2001年塔利班摧毀阿富汗兩尊建於西元6世紀的世界遺產巴米揚大佛時，心中十分心痛，佛陀面對這個狀態，祂會做什麼？會懲罰這些破壞的人嗎？他思考後認為，佛陀反而會幫助這些人，讓他們覺悟，才能讓慈悲遍滿地球，因此決定畫大佛，當做自我和解的答案。

萬人靜坐全球連線

洪啟嵩2007年曾繪製5公尺高的千手觀音，為全球疫情祈福，4年後移師大陸雲崗石窟，揮毫寫出13公尺乘25公尺的大佛字與大佛寫真，這次再創作巨幅畫作。洪認為，大佛猶如一個「覺醒雲端」，每個人心中的良善，都能夠與大佛連結，成為覺醒的網路；其實是大佛畫他，不是他畫大佛，他不過是個執筆的、做工的人，是大家良善的心，驅使這件事完成。

一連5天的展出以「和解台灣．和平地球」為核心，透過音樂、舞蹈、民眾體驗等節目呈現，邀請優人神鼓、舞蹈空間等團隊演出，10日還有雲門身心合解，11日也有蘇菲旋轉、脊椎旋轉與民眾現場互動，更規畫千人茶宴、萬人靜坐以全球連線為地球和平祈福。

(中國時報)