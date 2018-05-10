王政松接手高協 捐5000萬拚戰績

2018年05月10日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

中華民國高爾夫協會日前完成理事長選舉，9日舉行第11屆理事長交接典禮，新任理事長王政松在體育署人員監交下，從卸任理事長許典雅手中接下印信。王政松說，將「一本初心」無私為高爾夫運動奉獻，立即捐款5000萬元做為會務發展使用，力求台灣高球運動往強國路上邁進。

卸任理事長許典雅表示，感謝長期對高爾夫運動支持的朋友，不管是球場愛好者或贊助者都是助力，長期深耕青少年選手培訓，這些年來積極培養小孩打球，全都花自己的錢，每個月有400個小孩到北中南參賽，1年費用超過6000萬元。

王政松在交接典禮上說，擔任中華民國高爾夫協會理事長，是服務的角色，還需要有熱情甚至一點點瘋狂，未來協會的方向，堅持走在高爾夫強國道路上，另外也要貼近球友、貼近高爾夫產業，這是一份責任。

他表示，未來擔任理事長的角色，在前輩打下的成就基礎上，將一本初心，以純淨的高爾夫熱情，無私無我的奉獻。而王政松也是裙襬搖搖高球基金會會長，多年來支持高球運動，去年開始接手承辦裙襬搖搖LPGA台灣賽，延續LPGA在台灣舉辦，如今他接手高協，可望對台灣業餘與職業資源整合更有幫助。

對於未來藍圖，王政松已經多所規畫，首重青少年培訓計畫，未來勢必會把國際業餘賽事分級，最高等級如亞運，才會派出國家隊一軍的球員參賽，其餘比較小的比賽，讓大家都有機會出國參賽，一來大家都有機會增進實力，二來國家隊成員也不會為了成績而累壞。

(中國時報)