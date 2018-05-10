王攀元回顧展 日久他鄉是故鄉

王攀元作品中有許多對人生流離的感思，以及對故鄉的情懷。圖為油畫《不繫之舟》。（國立歷史博物館提供）

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中國時報
／台北報導

去年底以109歲高齡辭世的國家文藝獎得主、繪畫家王攀元念茲在茲的回顧展，終在今年如願開幕，文化部長鄭麗君表示，希望藉著畫展讓台灣民眾認識這位「蘭陽畫壇祭酒」，也從他的畫中看見台灣文化融合的樣貌。

王攀元出生於江蘇，早年在上海美專奠下基礎，1949年來台後落腳於蘭陽平原，作品中有許多對人生流離的感思，以及對故鄉的情懷，他每每從台北到宜蘭的火車上，感慨著蘭陽平原「那麼像我出生的故鄉！」

鄭麗君表示，王攀元像是一棵飄到蘭陽平原的種子，卻也落地生根，開花結果，見證台灣文化的豐富性。

史博館館長廖新田指出，王攀元早在1987年就曾在史博館的國家畫廊舉辦過個展，他畫宜蘭的流浪狗，畫的其實也是自己的身世；畫鳥，則曾自述「是被太太保護的鳥」。他畫中獨特的孤寂，多被指為反應了時代的集體情結，表現出橫跨社會的整體心態，在其作品中強烈的「離散意識」以及「日久他鄉是故鄉」的轉折，都在看似簡單的線條中，呈現出對土地的熱情。

《過盡千帆─王攀元繪畫藝術》開展，包括前史博館館長黃光男、張譽騰、近出爐的行政院文化獎得主謝里法等人均出席，並呼籲視王攀元作為為台灣的公共財。

王攀元之女王多慈憶及父親曾召集兒女表示，這輩子唯一且最大的心願是要成立一個自己的紀念館，「要把畫作、手札和作畫的工具都保留下來，希望畫作不要分散。」

(中國時報)

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