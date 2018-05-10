陳婉若：把興趣當職業最幸福

2018年05月10日 04:11 中國時報 林淑娟 、 蕭雅玲 報導

noovy團員JK（左起）、Mark、Shawn、Hank分享選秀後的成績。（粘耿豪攝）

伊林娛樂藝人夏如芝讚伊林包容性大。（粘耿豪攝）

2018「第7屆Eelin Star璀璨之星」報名起跑，9日舉行記者會，伊林娛樂總經理陳婉若、旗下藝人蔡淑臻、林嘉綺、「最萌小哥哥」施柏宇、「日系搖滾樂團」noovy、「新生代YouTuber」鄭雅勻等人也現身分享選秀經驗。

璀璨之星邁入第7屆，陳婉若說：「伊林圓夢舞台讓更多年輕人能夠發揮夢想，不要害怕追逐夢想，把興趣成為職業，就是最幸運也是最幸福的事情。」她透露，施柏宇當初就是媽媽幫他報名，讓他有機會演了網路劇而暴紅。名模林嘉綺以過來人立場分享，她認為，「想要踏入演藝圈第一步要有勇氣報名，接下來再去發掘自己特別的地方。」

伊林包容性大

蔡淑臻一直抱持著要表現比人家好，她無時無刻給自己新的挑戰，她覺得，表演工作有時候無法全力以赴，「太用力反而不是最好，分寸拿捏是得從經驗去取得。」她透露，自己到現在還是無法克服試鏡時的緊張，後來她看到一則珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）的訪問，是一群影后的聊天，每個影后都說拍戲拍那麼多還是會緊張，聽到這答案時當下覺得「人家都會緊張，我緊張也是正常。」也因此讓她學會，在高壓狀態時更要懂得放過自己。

夏如芝建議，有心報名的人就要認真把這件事當成未來目標，有了這樣的心態，比賽過程中表現出的氣場就會不一樣。小的時候就拍廣告的她，長大又遇到兒時經紀人再度接拍許多廣告，「我是直接進戰場，靠自己一次次經驗累積。但在伊林，這裡包容性很大，大家會以老師或前輩教你，相信來報名的年輕人不管最後是否有得到很好的名次，一定都會有很多獲得與學習。」

增少男少女組

noovy是璀璨之星第3屆選出來的團體，團員Shawn透露，自己在國中時很叛逆，「不愛讀書也很少去學校，國三畢業朋友找他一起報名璀璨之星，結果朋友在海選就被刷掉，我則一路拚到最後，找到興趣可以在日本出道、發片，今天又能站上璀璨舞台表演，覺得很不可思議。」對於能有今天的成績，他笑言，要感謝朋友才沒有讓他誤入歧途。

本屆報名除既有的「模特兒組」、「演藝組」外，更新增「花漾少男少女組」年齡12-20歲，不限身高、性別，男女皆可以報名。總冠軍獨獲中華航空亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。網路報名5月9日起至7月6日止。http://star.eelin.com.tw

(中國時報)