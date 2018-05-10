施柏宇謝媽幫報名參賽

2018年05月10日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

施柏宇（後）、楊孟霖因為演出《越界》人氣暴漲。

拍BL網劇《越界》暴紅的伊林新星施柏宇，當年是媽媽幫他報名「璀璨之星」選秀，順利入行出道。伊林娛樂總經理陳婉若爆料他曾經歷「叛逆期」，他解釋主要是自己當初比賽是模特兒組，後來進公司卻被發現有演員特質，但沒想過要當演員的他對自我認知及未來感到茫然，加上和其他人一起上表演課時，也因為不是科班出身而覺得格格不入，經常自我懷疑、感到自卑，覺得自己「憑什麼」而覺得挫折，因此有點自閉。

他上周在學校打籃球時，因為搶籃板球不慎踩到同學的腳而受傷，導致右腳踝韌帶斷掉，為了參加璀璨之星的報名起跑記者會，特別拆掉腳上的夾板，雖然開車、走路都沒有太大問題，但醫生說他必須好好休養6個星期。

他坦言近來粉絲暴增，還有些人會去學校看他、送他小卡片、要簽名合照，「且男生居多」。他未來不排斥再拍男男戀題材，尺度只要感覺對了就沒有問題。當初他是先休學一年去當兵，退伍後就接演這部戲，正就讀輔大化學系三年級的他最近想要先盡學生本分、完成課業，拿到大學畢業證書。

他感謝媽媽當年幫他報名「璀璨之星」，笑說擔任護士的媽媽，之前還買了《越界》的抱枕周邊商品，且經常幫其他同事的兒子女兒要簽名照。今年母親節除了要請媽媽吃飯，也打算買一副媽媽喜歡的萬元左右太陽眼鏡當禮物。

(中國時報)