蔡淑臻療傷激痛點打70針

2018年05月10日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

蔡淑臻這兩年深受膝蓋舊傷及嚴重肌筋膜疼痛症候群所苦，她9日敬業硬撐、再度踩上高跟鞋，出席第7屆伊林璀璨之星報名起跑記者會。她透露，近來除了固定整脊，也採用「激痛點注射療法」，至今全身已打6、70針，靠著「中西合璧、雙管齊下」，傷勢已經好很多了，已經吃老本1年多的她6月將復工拍戲，接戲的重要前提是：「確定不用跑！」

她這一年多因為膝蓋舊傷、髖關節疼痛等問題備受煎熬，後來又因傷久未活動，造成足底筋膜萎縮，連生活起居都困難重重，蹲下就站不起來，所以如果在外上廁所就只能上殘障廁所，當然也無法做「亞洲蹲」。

不過她說，最近已經發現全身肌肉都這麼緊的問題，出在之前她過度練壺鈴導致腹部肌肉緊繃太久，這兩個月靠著「激痛點注射」，在全身各處痛點打進微量的類固醇、消炎藥，配合整脊已經舒緩不少，不過打針時打到痛點肌肉會跳動，「醫生說，這種痛，是運動員都會尖叫的痛。」

熱愛健身的她因傷不能運動，因此經常沮喪，也難免自怨自艾肌肉變鬆弛、變胖，男友李沛旭除了貼心陪伴，還安慰她說在他身邊她永遠都不算胖，並說至少還有胖10公斤的空間，她苦笑著說：「這是要讓我繼續沉淪下去，這樣對嗎？所以我都不要聽！」但她也坦言，其實體重目前57公斤，只比先前重了2公斤，「但兩公斤都是肥肉！」

(中國時報)