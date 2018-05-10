洪榮宏揪妻 1天2次做運動

2018年05月10日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

洪榮宏9日舉辦「人生車站巡迴演唱會」記者會，他曾歷經2段婚姻，去年8月與有「小鄧麗君」張瀞云低調完成終身大事，梅開3度登記結婚，昨是他婚後首度公開露面，他表示將邀請太太及小百合擔任演唱會嘉賓，至於何時將補辦婚宴，他說，因巡演已排到明年1月，婚宴預計延期到明年。

洪榮宏大讚太太是很貼心的人，2人生活習慣、個性都很合，「我們個性滿像的，這麼巧，找到這麼像的人，磨合期也變少。」今年55歲的他，體態保養得宜，他表示，維持運動習慣很重要，夫妻倆常一起去爬山，「我們1天去爬2次的山，早上5、6點就起床去運動」，每次都爬山1小時，至於是否有想再生小孩？他則表示「順其自然。」

與前妻互動良好

而他的前妻陳施羽將於21日二嫁，是否會去現身祝福？他說：「順其自然，我這陣子弄新專輯、演唱會，大家都知道我很忙。」不過他透露與前妻仍保有良好互動，他們都身為基督徒，也會彼此代禱，他先前已聽說前妻的喜訊，「大家也都找到對象， 這也是好事。」

洪榮宏這次演唱會將以舞台劇形式呈現，他與太太會一起合唱，他昨透露有驚喜橋段，但他們不會有親密的肢體接觸、接吻橋段。「人生車站巡迴演唱會」門票將於11日中午12點在寬宏售票正式開賣。

(中國時報)