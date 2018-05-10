明道露肌 挺《市長夫人》

明道（左）露臂肌，與張少懷搞笑重現電影動作。（蘇蔓攝）

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中國時報
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馬志翔（左起）、連奕琦、柯佳嬿、張少懷、明道、鍾　，大玩綜藝節目遊戲呼應電影。（蘇蔓攝）
周渝民昨低調現身，力挺首度擔任男主角的張少懷。

《市長夫人的秘密》9日首映，導演連奕琦及演員張少懷、柯佳嬿、明道、馬志翔、鍾瑶等人難得合體。明道為此「深V」現身，胸肌若隱若現，西裝外套裡只穿無袖背心，推說是因襯衫沒洗。不過昨晚首映會上還是在粉絲吶喊「脫！脫！脫！」之下，讓準備許久的大肌肌出來見客。

明道行動力挺國片，「坐紅眼班機回台，不到一天馬上走，就我現在年紀來說有點累。」其他明星也不遑多讓，「撂人」觀影集氣。張少懷雖然沒邀爸爸張菲，但找來好友周渝民（仔仔）。仔仔低調現身，被問是否來支持好友？他僅微笑點頭就快閃入影廳。另外《大佛普拉斯》班底納豆、陳竹昇也都來捧場。

陳喬恩缺席首映

飾演「市長夫人」的陳喬恩無法來台宣傳，連奕琦解釋陳因拍戲走不開。電影即將上映，連奕琦認為雖然宣傳時主打「政治」，但希望觀眾不要被影響，「電影還是在講愛情、相信，希望觀眾可以看到這塊。」至於有沒有因此收到黑函？他鬆口氣說：「現在還沒有。」

電影口碑不錯，若破億要怎麼酬謝粉絲？明道、馬志翔拱張少懷重現電影中的「人體壽司」，張少懷自嘲：「應該沒有人要看吧。」經不起眾人起哄，只好承諾：「那就人體壽司啊？不然能怎樣。」電影11日在台上映。

(中國時報)

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