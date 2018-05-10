吳申梅：陪伴爸媽就是孝順

吳申梅（左）與媽媽感情深厚，最擔心母親變老。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
吳申梅的母親（右）常陪女兒一起跑活動。
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吳申梅1997年時曾因歌唱比賽成績亮眼，打算發片，但父親要求她完成學業再出道而打消念頭，直到2012年於超級紅人榜連闖20關，她簽約喜歡音樂才推出首張專輯；吳申梅坦言曾埋怨父親：「覺得為什麼我不能跟別人一樣，過關後直接當歌手。」

吳爸爸65歲身體硬朗，退休前曾任擊劍協會祕書長，3、4年前赴深圳開咖啡廳，吳申梅聊起出道前多花5年求學往事，相當感謝父親當年阻止自己提早出道，她說，父母當年用心良苦，希望她獲取學歷保障人生。她藉新歌〈下午的咖啡廳〉感謝父親恩情，爸爸也常在咖啡廳裡播這首台語歌，不少大陸人聽不懂好奇詢問，爸爸還將她的海報貼在店裡，向客人介紹女兒歌手身分，以她為榮。

孝順不用金錢衡量

吳申梅4歲開始學鋼琴，母親是鋼琴老師卻堅持不教她，吳申梅說：「因為她怕自己教我會怠惰，所以特別請了別的老師來教我。」顯見母親用心；吳媽媽近年退休後常陪女兒跑通告，吳申梅說：「有媽媽在身邊特別幸福，很放鬆的感覺。」她擔心媽媽太累，主動要求自己開車，「我會提早出門、慢慢開，邊開邊找美食吃，表演完再繼續吃喝玩樂，讓媽媽感覺是出去玩，比較不會覺得累。」

吳申梅把爸媽當朋友相處，從老人家身上吸取經驗，也提供年輕人的思想給他們。她認為，孝順行動無須以金錢衡量，陪伴才是最重要的方式，「現在的年輕人可能沒辦法像爸媽那個年代賺得多，沒有很多的金錢付諸孝順，但如果可以常常陪伴在爸媽身邊，其實就是最棒的孝順方法」。

(中國時報)

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