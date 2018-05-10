布蘭琪強調審片不偏心

侯貝葛地基揚（左起）、凱特布蘭琪、丹尼維勒納夫、艾娃瑪莉杜韋奈、張震與克莉絲汀史都華等評審踏上坎城紅毯。（路透）

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中國時報
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第71屆坎城影展台灣時間9日凌晨開幕，奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）擔任評審團主席，張震手牽著「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），與蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）、侯貝葛地基揚（Robert Guediguian）、丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）、艾娃瑪莉杜韋奈（Ava DuVernay）、卡嘉寧（Khadja Nin）等人一同亮相。

平時優雅的凱特身負主席大任，直言主辦單位應多重視女導演作品，藉此替女性發聲勇敢站出來。記者會上有名男記者反問：「那男性工作者居多的電影業界，為何男性還重要？」凱特直接打斷問題，堅定看著克莉絲汀與蕾雅瑟杜說：「不要回答，因為我們不知道要怎麼回答。」她透露今年評選標準，不會偏心女性、亞洲或跨性別導演，就連高齡87的法國導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）也沒有特殊待遇。

影后體現環保時尚

她穿著Armani Prive的黑色蕾絲禮服現身紅毯，其實這套禮服早在2014年金球獎就穿過，簡樸的她說：「從高級訂製服到T-shirts，許多不該被丟棄的衣服在垃圾掩埋場裡，現在漂亮的衣服不被珍惜或再次穿著，這很任性也很荒謬。」

影展將於當地時間19日晚間7點舉行頒獎典禮。

(中國時報)

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