海裕芬靠滷雞腳 集郵女神

2018年05月10日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

林心如對海裕芬的滷雞腳讚不絕口。（取材自臉書）

海裕芬自從演出《花甲男孩轉大人》後暴紅，受封「國民姑姑」，除了戲約不斷，代言活動主持量也驚人，雖然工作忙到連睡覺時間也不夠，不過日前卻被記者直擊在五星級飯店前跟幾位明星好友的助理們「面交」。她笑著透露，當天她的確是帶著上百隻她的招牌滷雞腳面交給林心如本人，以及張小燕、侯佩岑、Melody等人的助理，「我是靠著滷雞腳集郵女神們！」

海裕芬圈內人緣佳，除了因為她個性親切熱情，「滷雞腳」可說是功不可沒，她表示，除了張小燕、藍心湄兩位資深前輩吃過，她的女神好友們林志玲、林心如、隋棠、侯佩岑、林依晨、楊丞琳、陳妍希、陳意涵、楊謹華、許瑋甯、Janet、曾之喬、郭書瑤都讚不絕口。

她拍《必娶女人》時，曾之喬帶著他們一起去吃台北某家知名麻辣鍋，那次所有人就對店裡的招牌滷雞腳讚不絕口，她於是興起了自己滷滷看的念頭，試滷的第一次，就被家人問說是哪裡買的；林心如也曾請教她怎麼滷，按照食譜做出來後，卻哀嘆「沒人要吃」，走氣質掛的侯佩岑也曾在拿到雞腳後馬上問她：「你該不會只給我5隻吧？我是大胃王噢！」。

媽媽勸她量產

太多朋友都跟她要食譜，連海媽也勸她可以「量產」，但因為她的滷雞腳真的沒有「撇步」，沒有確切食材相關數字可依循，連每次用的醬油、放的食材也不一定相同，但味道都還蠻一致的，「我一定會放蔥、薑蒜、辣椒、冰糖、醬油和米酒！也一定會燜。」

(中國時報)