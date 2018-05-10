2018年05月10日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

ROYAL ELASTICS London HI英倫風帆布休閒鞋，每雙3970元。（ROYAL ELASTICS提供）

模特出身的魏蔓，坦言仍被體重問體困擾，笑稱一輩子都在減肥，期待自己可以再小一個尺碼，穿ROYAL ELASTICS New York Flat黑色真皮休閒鞋2970元，搭配KOOKAI荷葉邊格紋上衣及丹寧褲。（JOJ PHOTO攝）

ROYAL ELASTICS New York Flat石英粉真皮休閒鞋，2970元。（ROYAL ELASTICS提供）

ROYAL ELASTICS Icon Deejay金屬蛇皮壓紋拼接真皮休閒鞋，4270元。（ROYAL ELASTICS提供）

ROYAL ELASTICS London英倫風帆布休閒鞋，3270元。（ROYAL ELASTICS提供）

女星魏蔓近來趁接戲空檔「修身養性」，舉凡看中醫、保養頭髮到健康飲食，從頭到腳都調整至最好的狀態。已經入行10年的她，自稱遇到職業倦怠期，現階段正歸零認真思考生涯規畫，她希望在挑選工作的方式上可以更捫心自問，盡量挑選有想法的角色或劇本，且還是會把家人放在首位，並說：「覺得有肩膀的感覺，會更珍惜現在。」

今夏露腰秀性感

放慢腳步後的魏蔓，對很多事情看得更為坦然，但唯獨體重問題仍是個挑戰，她戲稱自己一輩子都在減肥，目前積極透過有氧芭蕾、皮拉提斯等運動修飾臀部及下半身線條，期待可以再小一個尺碼，還笑說：「大家會不會覺得我怎麼搞的，每篇新聞都是關於減肥或是瘦身有成。」對於即將來臨的夏天，她則準備練好腹肌、人魚線迎戰，追上歐美的「中空裝」流行，一圓露出性感腰腹線條的夢想。

演繹時尚個性升級

本次她受邀於鏡頭前發揮模特出身的擺拍長才，以短裙、褲裝兩種造型搭配出自ROYAL ELASTICS的最新鞋款，輕鬆呈現出隨興的時尚樣貌。而誕生於澳洲的品牌，亦如同魏蔓經歷的生命蛻變般，從本身新潮、不羈的個性中昇華，本季更引入大量帆布、皮革等材質，令街頭靈感也能貼合都會男女每日不同的穿搭風格。

(中國時報)