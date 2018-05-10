畢卡索女孩飆出34.5億元天價

2018年05月10日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

馬諦斯的《側臥的宮娥與玉蘭花》創下藝術家個人作品最高價紀錄。（佳士得提供）

畢卡索《拿著花藍的女孩》以1.15億美金（約34.5億台幣）落槌，為當日拍賣會最高價成交作品。（佳士得提供）

美國富豪洛克菲勒家族熱愛藝術，且是知名的慈善家，佳士得（Christie's）於8日在紐約登場的「佩吉及大衛洛克菲勒夫婦珍藏」慈善拍賣會，創下近6.5億美金（約195億台幣）的成交紀錄，其中一幅畢卡索玫瑰時期的作品《拿著花藍的女孩》以美金1.15億元（約34.5億台幣）落槌，創下藝術家個人作品拍賣紀錄第2名，也是當日的最高成交價。

這場被譽為史上規模最大的慈善拍賣會，由洛克菲勒家族捐出三代收藏，品項包括藝術家名畫、雕刻、家具、家飾等共近1550件，其中又以名畫最受矚目，如莫內的未完成畫作《綻放的睡蓮》以美金8469萬元（約台幣25億4000萬元）成交，馬諦斯的《側臥的宮娥與玉蘭花》以美金8075萬元（約台幣24億2200萬元）成交，兩者皆刷新藝術家個人作品拍賣最高紀錄。

這場拍賣會不僅是慈善界的大事，且在藝術界創下傲人的成績，總共有7位藝術家的作品刷新拍賣紀錄，除了莫內、馬諦斯外，讓．巴蒂斯特‧卡米耶‧柯羅（Jean-Baptiste-Camille Corot）、德拉克羅瓦（Eugene Delacroix）、阿爾曼德塞甘（Armand Seguin）、喬治莫蘭迪（Giorgio Morandi）、奧迪隆雷東（Odilon Redon）等畫家的作品也在這場拍賣會創下新高價。

不僅如此，這場拍賣會也創下個人收藏品拍賣的最高成交紀錄，上一個史上最高成交總額的拍賣會為2009年佳士得在巴黎舉辦的「Yves Saint Laurent et Pierre Berge珍藏」，當時成交總額超過4億美元（約台幣120億元）。

由於拍品相當豐富，「佩吉及大衛洛克菲勒夫婦珍藏」慈善拍賣會自8日起至10日分場次陸續登場，所有收入將悉數捐贈洛克菲勒夫婦畢生支持的12家慈善與學術機構，包括哈佛大學、亞洲協會、紐約MOMA等。

(中國時報)