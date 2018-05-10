電商母親節激戰 下殺1.5折起

2018年05月10日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

momo購物網的亞尼克菓子工房生乳捲雙捲禮盒，原味及莓果雙漩，促銷價700元。(momo購物網提供)

PChome24h購物的GARMIN Vivofit 3健身手環，原價3990元，現37折特價1490元，享免運優惠。（PChome24h購物提供）

蝦皮購物的雅詩蘭黛母親節最強年輕金三角發燒組，含特潤超導修護精華50ml、年輕肌密無敵霜15ml及微分子肌底原生露15ml，專櫃定價5100元，現特 價2279元。 （蝦皮購物提供）

樂天市場的亞尼克菓子工房「夢想村-北美藍寶石派」，620元。（樂天市場提供）

電商母親節開戰，打得火火熱熱，雖然PChome網家宣布主動申請子公司商店街股票下櫃，但這波母親節檔期仍不減火力，PChome 24h購物與商店街皆祭出高回饋活動，對手蝦皮也不甘示弱，母親節禮物專區最低下殺2.5折起，其他電商亦猛推母親節必備的蛋糕、甜點，搶盡上半年最後一波大檔業績。

蝦皮專區2.5折起

蝦皮購物透過社群調查發現，消費者最愛送的母親節禮物中，美妝保養品以近30%高踞榜首，餐廚用品及家電按摩器也很熱門，因此推出一系列人氣熱銷品搶客，例如最亮眼的雅詩蘭黛3件組套裝，活動專區更提供滿300元折50元，滿千元折150元的獨家折扣碼，母親節禮物專區2.5折起，韓國原裝黑鈦原石雙鍋組更下殺至1.5折，讓消費者盡孝心也能省荷包。

PChome24h購物主打3C、生活及健康家電，如Dyson無線吸塵器降7000元、美容家電下殺5折等，萬元有找的米家掃地機器人CP值相當高；可監測健康的GARMIN Vivofit 3健身手環，下殺3.7折再享免運，另站上享14日前消費滿指定金額即享現金積點回饋，刷指定信用卡更再送10%刷卡金等優惠。商店街則於14日前天天限量滿3000元送500元折價券，24小時到貨專區則推出不限次數滿1500折300折扣碼，個人賣場方面，現第2波抽Tiffany鑽石項鍊，消費登錄後還有機會抽中郵輪日本5日雙人行。

momo蛋糕6折起

momo購物網及樂天市場聚焦母親節蛋糕，甜點類商品都比去年同期成長3到4成，像是momo就推出蛋糕6折起、評比得獎商品下殺5折起，食品指定商品滿額登記，再送摩斯漢堡兌換券等優惠；而樂天則全月消費滿3000元享點數15%回饋，每周四、五刷樂天信用卡，點數額外享有5%回饋，會員消費滿千領券再現折百元。

(中國時報)