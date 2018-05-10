超商涼麵戰 動員新麵孔

2018年05月10日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

OK韓式泡菜涼麵，65元。（OK提供）

7-11蒜辣麻醬涼麵，採用台灣人最喜歡台式麻醬口味，45元。（7-11提供）

全家大滿足麻醬涼麵，口味經典熱銷，59元。（全家提供）

全家便利商店將開設4家韓式炸雞複合店，現烤炸雞119元起、烤年糕69元。（全家提供）

萊爾富新麵孔涼麵系列，嘉義涼麵52元。（萊爾富提供）

OK超商豪華中華總匯涼麵，65元。（OK提供）

隨著天氣轉熱，超商涼麵進入銷售旺季，銷量較上月倍數成長。業者觀察到南北喜好大不同，北部偏好日式清爽口味，南部則較喜歡麻醬風味；此外，去年5至8月的涼麵銷售總額，較前年105年同期成長近30％，可能與涼麵產品改版、使用日本直輸麵粉打造Q彈麵條有關，今年夏季涼麵新品大戰一觸即發。

7-11麵體Q彈

7-11去年兩個月間，狂銷超過100萬份烏龍冷麵，今年再推出全新口味「京都豆皮冷烏龍麵」，麵體為日本技術指導，除了Q彈有咬勁，再配以進口鰹魚醬汁，清爽香氣更開胃；「蒜辣麻醬涼麵」，採用兩種產地的芝麻，引出不同層次的麻醬香氣，搭配大紅袍花椒與蒜泥，愈吃愈順口。

萊爾富拿美乃滋當醬料

萊爾富以在地文化與記憶為開發概念，全新推出「新麵孔」系列－嘉義涼麵，與山葵麻醬涼麵。麻醬涼麵是台灣常見而熟悉的基本吃法，但在涼麵中加入美乃滋醬料，就成為嘉義人專屬的特色料理；此外，麵體採用獨特寬扁麵條，更加吸附醬汁的濃郁，預計帶動相關業績成長20％以上。

OK獨家配菜豪華

OK超商觀察涼麵是上班族最愛的春夏午餐之一，預估業績可提升2成，將占整體鮮食業績近5成的占比。新品「川味椒麻雞絲涼麵」，清爽口味適合天氣熱沒食慾的時候；「韓式泡菜涼麵」，酸辣開胃；「豪華中華總匯涼麵」，為超商獨家的豪華5樣配菜涼麵，訴求飽足感加倍。

(中國時報)