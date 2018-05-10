休旅車競出 特色成主打

2018年05月10日 04:11 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA RAV4極智安全版全新升級，導入BSM及PVM兩大主動安全配備。（和泰汽車提供）

VW Tiguan提供9.9萬元低頭款、9900元起低月付的60期低利率貸款。（台灣福斯提供）

中華三菱OUTLANDER為國產唯一標配ACC及FCM主動安全配備的車款。（中華三菱提供）

HYUNDAI TUCSON賽道限量版狂野登場。（南陽現代汽車提供）

運動休旅車正夯，車廠加碼推出新車吸引不同喜好的消費者，南陽現代汽車昨（9日）發表「HYUNDAI TUCSON賽道版」，強調原型開發之初即遠赴德國紐柏林賽道進行1464小時嚴苛考驗；福特六和最近開放接單的New Ford EcoSport則訴求採用EcoBoost渦輪增壓綠能引擎；TOYOTA RAV4極智安全版新增BSM及PVM兩大主動安全配備；VW Tiguan車系主打低頭款購車優惠。

HYUNDAI TUCSON藉由賽道試煉調教出扎實的駕馭感受，自2016年5月上市即吸引重視安全高CP值買家，全新TUCSON賽道限量版不僅外觀更為奔放，安全科技再升級BLR動態預警防護系統，讓駕駛擁有全方位的安全防護，賽道時尚版售價91.9萬元、賽道尊貴版97.9萬元起，限量200台。

福特六和推出輕休旅New Ford EcoSport，外觀承續家族風格但更加動感有型，無備胎尾門設計擁有更俐落的視覺感受，EcoBoost 125引擎排氣量只有998cc，卻擁有125hp/17.33kgm的輸出峰值，是兼具低油耗及低稅金雙優勢的選擇，旗艦型預售價81.9萬元，另配置1.5L引擎的都會時尚型預售價70.9萬元。

此外，和泰汽車針對TOYOTA RAV4 2.0豪華及尊爵版推出極智安全版，新導入BSM盲點偵測警示、PVM環景影像輔助兩大主動安全配備，讓駕駛零死角；中華三菱OUTLANDER則為國產唯一標配ACC及FCM主動安全配備的車款，並以89.9萬元親民價提供更佳的主動安全守護。5月底前交車可獲得SHARP科技美型空氣清淨機。

(中國時報)