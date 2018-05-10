大佛拈花2018地球心靈文化節－洪啟嵩藝術弘法 一作品一美術館

2018年05月10日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

洪啟嵩老師帶領民眾在戶外坐禪。（台灣覺性地球協會提供）

大佛拈花-2018地球心靈文化節

結合佛法和藝術策展，也許能讓沒空讀經的人，有機會透過藝術的方式感受佛法。

一沙一世界，一念一天堂。現年60歲的藝術家洪啟嵩表示，未來希望可以有「一作品、一美術館」的概念在台灣問世，以完成更多藝術弘法心願。

「我腦海裡有很多結合佛法和藝術的策展念頭，也許能讓沒空讀經的人，有機會透過藝術的方式感受佛法，或是讓現代人能夠靜下心來，好好欣賞一件作品，這在忙碌的年代，都是很難得的事情。」

走進洪啟嵩的工作室，眼前是一幅高約兩層樓的大幅千手觀世音菩薩畫像，只見觀音法相莊嚴，在千隻溫潤的玉手中，長著一隻隻眼睛，洪啟嵩說：「這些眼睛會看顧世人，只要你盯著祂看，你甚至會感覺到祂的眼睛，像是會動一般。」

洪啟嵩說，這些看起來像是會動的眼睛，「都是我將自己的善念埋在其中，祈願看到這幅畫的人，可以身體平安、健康，保持智慧心。」

洪啟嵩表示，他的思想啟蒙，是來自早年父親教育帶給他的觸發，「我的父親是一個思想很活的人，在我心中他是絕佳的教育家。我永遠記得在我5歲時曾問他一個問題：什麼是超音速？只見他在桌上拍了一下，說：當你聽見聲音時，時間已經過去，這就是超音速。這樣簡單的譬喻，讓我記到現在。」

洪啟嵩說，他父親所經營的工廠，早就有了「幸福企業」的概念，「在早晨時分，我的父親會帶領工人們一起閱讀，中午規定員工一定要睡午覺，下午起來要打球運動，他最常掛在嘴邊的，就是把工人當成自己的小孩一樣，很有遠見和胸襟，是個了不起的人。」

談起父親，洪啟嵩滿是敬佩，目光中流露著光芒，「我父親雖然是個大善人，捐了很多錢，但他走得太早了，那些以支票捐款的款項支付，最後都落在我母親身上，我母親也是一名非常堅韌的女子，她並不識字，卻扛起家計，也和國外做生意。是我的雙親讓我看見人間至善至美的模樣。」

洪啟嵩表示，他以藝術弘法、服事於社會，都是為了延續父親的善念，以及感念母親的辛勞，「我母親常說，她早已把我奉獻給這個世界，我做什麼事情她都會無條件支持我，她不在了，我更該完成自己的任務和使命。」

近期洪啟嵩展出他耗時17年所繪製的大佛畫像，即日起至5月13日在「大佛拈花－2018地球心靈文化節」展出，地點為高雄展覽館。

(中國時報)