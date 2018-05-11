馬哈地逆襲成功！馬來西亞61年首度變天

2018年05月11日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞下議院大選結果

馬來西亞政局變天！92歲高齡前首相馬哈地率領反對派陣營「希望聯盟」（希盟）勝出大選，終結「國民陣線」（國陣）長達61年的執政霸業。10日晚間9時30分，馬哈地宣誓再任大馬首相，成為全球最年長的民選領導人。他稱，不會向敗陣的現任首相納吉布復仇，並承諾為仍在獄中的前副首相安華爭取特赦。

不向納吉布復仇 爭取特赦安華

9日大選的官方計票結果顯示，在國會下議院總席次222席中，由公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨等四黨組成的希盟取得113席，贏得過半議席。納吉布率領的國陣則從上屆大選的133席銳減至79席，痛失國陣（及其前身「聯盟」）自大馬1957年獨立以來掌控至今的政權。對於首次政黨輪替，不少馬來西亞人都激動地表示，沒想到可活著看到這一天。

10日下午，馬哈地一度抵達王宮覲見國家最高元首蘇丹莫哈末五世，尋求批准迅速組閣，以平息政權交接的疑慮。但宣誓就職一波三折。直到晚間莫哈末五世才發文告，稱決定邀請馬哈地組建新聯邦政府，並於晚間9時30分舉行宣誓典禮。針對外界指責延遲任命馬哈地，王宮也予反駁，強調蘇丹尊重民主進程及子民的意願。納吉布10日雖承認落敗，但聲言因沒有「單一政黨」取得過半議席，要由蘇丹決定首相人選。

馬哈地兩度召開記者會宣布勝出，稱獲其他少數派支持，目前手握逾120席。他表示會委任公正黨主席旺阿茲莎，出任馬國史上首位女副首相。旺阿茲莎為前副首相安華的夫人。馬哈地另表示，不會向被其指控涉貪的納吉布復仇，只希望恢復法治，將違法者送上法院。

掌握120席 委任首位女副首相

安華因二度被判雞姦罪入獄，此次無法參選，但未來接任首相的呼聲高。被問及相關安排時，馬哈地指安華會在6月出獄，屆時希盟政府將要求國家元首特赦安華，並舉行選舉讓他參加，因根據法律首相必須具備議員身分。

選戰期間，馬哈地曾批評納吉布的親陸立場，稱不歡迎陸資，還指「中國人搶走大馬人飯碗」，且揚言重啟南海談判。然而他10日則表態支持「一帶一路」，並希望與大陸協商修訂兩國的貿易協定。他稱：「我們只是不想看見這個區域有太多戰艦。不想看見這個國家有可能陷入戰爭。不過，我們支持一帶一路計畫。」

支持一帶一路 盼修訂貿易協定

馬哈地透露，他已致函大陸國家主席習近平，商討相關事務。大陸外交部發言人耿爽表示，陸馬兩國互利合作成果豐碩，值得雙方珍惜維護。另針對納吉布推動「消費稅」引來民怨，馬哈地重申，希盟會直接取消消費稅，並以銷售稅取代。

我外交部表示，祝賀馬來西亞實踐民主鞏固，完成首次政黨輪替。

(中國時報)