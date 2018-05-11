柯P強調兩岸一家親 基調不變

2018年05月11日 04:11 中國時報 張潼 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲受訪提及「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還為「兩岸一家親」造成大家聽了不爽感到抱歉，外界質疑是為交換民進黨年底市長選舉禮讓，不惜改變立場、向綠營折腰。對此，柯10日強調，主張兩岸一家親的基調不會改變，但台灣社會被6％藍綠色彩明顯的人綁架，說歹勢、抱歉，是為了「情感撫慰」。

社會被6％色彩明顯者綁架

柯文哲的道歉引發輿論譁然，昨天出席活動時雖澄清基調不變，依據《中時電子報》的網路投票顯示，高達81.7％的民眾表示不再挺柯文哲。

《中時電子報》昨日從8:51分至下周一(14日)中午12:00，就「柯文哲為兩岸一家親道歉」進行網路調查，至昨晚10多點，總投票數3971票，感到失望「不會再挺」的高達3244票(81.7％)，「力挺到底」僅7.2％(288票)，「無感」的民眾則為11％(439票)，顯然失言已經對柯文哲的支持度造成重傷。

柯文哲昨進一步說明，自己在節目中被問到兩岸一家親這道題目，他回答舉辦世大運時，為了減少大陸方面的敵意、表達我方善意，所以選擇2015年講過的「兩岸一家親」再講一次，最後世大運的確順利辦完、蔡總統也上台講話，所以，「如果我講了（兩岸一家親）你覺得不爽，我也只能說歹勢。」「這是閩南話講抱歉、歹勢，我覺得還好啊！」

說「歹勢」 是為了情感撫慰

柯P澄清，自己主張兩岸一家親的基調不會改變，因為兩岸經貿頻繁，降低緊張、降低衝突的危險，都是該做的，這種僵局沒有好處。

只是，外界仍質疑，既然仍贊成兩岸一家親的論述，為什麼要道歉？他說，台灣社會就是這樣，講兩岸一家親一堆人抓狂，講歹勢又是另外的人抓狂，社會被少數不到6％藍綠政黨色彩明顯的人綁架了，所以，他的發言叫做「情感撫慰」。

居中安排專訪、自稱擔任「白綠橋樑」的陳景峻則表示，市長接受專訪之後，各方有不同解讀，但起碼市長把該做的、該講的講清楚了。

國台辦：已注意到北市澄清

針對北市長柯文哲「道歉說」是否影響今年雙城論壇，大陸國台辦昨回應表示，「注意到台北市已就此作出澄清」，並稱兩岸同胞是血脈相連一家人，自然是兩岸一家親。

大陸國台辦發言人安峰山昨表示，兩岸同胞是血脈相連一家人，自然是兩岸一家親，沒有什麼力量可以把兩岸同胞割裂開。安峰山並強調，任何挑撥和製造兩岸同胞對立的圖謀，都是不可能得逞的。

(中國時報)