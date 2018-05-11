自己天空自己救 向台電宣戰！新北反深澳 動用4大關卡廠

2018年05月11日 04:11 中國時報 葉德正 、 葉書宏 、 洪凱音 ／綜合報導 ／綜合報導

環保署環評大會確認通過深澳發電廠更新擴建計畫，新北市政府10日舉行記者會提出四原則，向台電宣戰。（葉德正攝）

新北市長參選人侯友宜（前左二）10日陪同國民黨籍台北市議員擬參選人林冠勳（前右二）拜票前表示，台灣應進行智慧節能與產業轉型，就可少蓋電廠。（郭吉銓攝）

新北市府向台電宣戰！深澳發電廠更新擴建計畫確認通過，新北市府10日強調將展開訴訟程序、不發任何生煤許可、禁止項目依法禁止、依法嚴格審查等4大關卡「卡廠」。新北市府說，民眾對中央的把關已不信任，呼籲大家站出來，「自己的天空自己救！」「這場仗才要開始！」

台電感嘆真心換來絕情

對此，台電發言人徐造華昨表示，台灣缺乏自產能源，台電努力為穩定供電打拚，沒想到新北市竟然把台電當「敵人」，做為公然火拼的對象，感嘆「真心換絕情」。

新北市長朱立倫昨出席活動時表示，市府將提行政訴訟，且禁止核發生煤許可。

侯：沒健康蓋電廠沒用

藍營市長參選人侯友宜表示，該打的法律訴訟戰，一定支持站在對的那一方，深澳燃煤電廠不能蓋，國民健康才是應該要守護的，「沒有健康，蓋任何燃煤電廠都沒用」。

新北市環保局長劉和然說，新北市除堅持不核發生煤許可外，更決定啟動行政程序，循「詹律師（指環保署副署長詹順貴）」協助中南部對抗工業汙染模式反制，「只是如今竟是公部門帶頭危害人民健康及環境！」

劉和然說，在地方政府環評審查中，類似爭議案件都可準用環評方式要求，但新北市提出此建議卻不被詹順貴接受，深澳案引發軒然大波後，詹僅輕描淡寫表示環差已通過，程序無法回頭。

環保局促中央遵守三不

劉和然說，台電環差報告中看不到的分析資料，最後在環評大會簡報中出現，顯示台電有能力分析評估卻刻意不做，「到底把民眾當成什麼？」

他呼籲中央遵守「不要恐嚇」、「不要分裂」也「不要愚弄」民眾三不原則，更別說燃煤、燃氣差不多，「因為硫化物、重金屬產出物就是不一樣」，而中央強調「深澳會是台灣最後一座燃煤電廠」的說法，更讓人不解。

新北市農業局長李玟說，台電在幾次會議中，對環評委員提問防波堤設置的生態沉箱友善工法、魚類撞擊損失計算、漁業資源推估等科學根據，只回答「遵照辦理」，但主席詹順貴卻說法規程序已通過，不必退回重新審查。李玟怒嗆「中央護航台電不遺餘力」，完全無法認同台電通過環差再補做地方生態調查報告的做法，「連海裡有什麼魚都不知道，要怎麼相信台電的調查？」

(中國時報)