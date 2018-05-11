自己天空自己救 向台電宣戰！新北反深澳 動用4大關卡廠

圖為環團日前在政院前抗議，籲撤回深澳電廠案。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／綜合報導
環保署環評大會確認通過深澳發電廠更新擴建計畫，新北市政府10日舉行記者會提出四原則，向台電宣戰。（葉德正攝）
新北市長參選人侯友宜（前左二）10日陪同國民黨籍台北市議員擬參選人林冠勳（前右二）拜票前表示，台灣應進行智慧節能與產業轉型，就可少蓋電廠。（郭吉銓攝）

新北市府向台電宣戰！深澳發電廠更新擴建計畫確認通過，新北市府10日強調將展開訴訟程序、不發任何生煤許可、禁止項目依法禁止、依法嚴格審查等4大關卡「卡廠」。新北市府說，民眾對中央的把關已不信任，呼籲大家站出來，「自己的天空自己救！」「這場仗才要開始！」

新聞透視－環保署打假球 民眾不是笨蛋
自救會轟就業騙局 分裂地方

台電感嘆真心換來絕情

對此，台電發言人徐造華昨表示，台灣缺乏自產能源，台電努力為穩定供電打拚，沒想到新北市竟然把台電當「敵人」，做為公然火拼的對象，感嘆「真心換絕情」。

新北市長朱立倫昨出席活動時表示，市府將提行政訴訟，且禁止核發生煤許可。

侯：沒健康蓋電廠沒用

藍營市長參選人侯友宜表示，該打的法律訴訟戰，一定支持站在對的那一方，深澳燃煤電廠不能蓋，國民健康才是應該要守護的，「沒有健康，蓋任何燃煤電廠都沒用」。

新北市環保局長劉和然說，新北市除堅持不核發生煤許可外，更決定啟動行政程序，循「詹律師（指環保署副署長詹順貴）」協助中南部對抗工業汙染模式反制，「只是如今竟是公部門帶頭危害人民健康及環境！」

劉和然說，在地方政府環評審查中，類似爭議案件都可準用環評方式要求，但新北市提出此建議卻不被詹順貴接受，深澳案引發軒然大波後，詹僅輕描淡寫表示環差已通過，程序無法回頭。

環保局促中央遵守三不

劉和然說，台電環差報告中看不到的分析資料，最後在環評大會簡報中出現，顯示台電有能力分析評估卻刻意不做，「到底把民眾當成什麼？」

他呼籲中央遵守「不要恐嚇」、「不要分裂」也「不要愚弄」民眾三不原則，更別說燃煤、燃氣差不多，「因為硫化物、重金屬產出物就是不一樣」，而中央強調「深澳會是台灣最後一座燃煤電廠」的說法，更讓人不解。

新北市農業局長李玟說，台電在幾次會議中，對環評委員提問防波堤設置的生態沉箱友善工法、魚類撞擊損失計算、漁業資源推估等科學根據，只回答「遵照辦理」，但主席詹順貴卻說法規程序已通過，不必退回重新審查。李玟怒嗆「中央護航台電不遺餘力」，完全無法認同台電通過環差再補做地方生態調查報告的做法，「連海裡有什麼魚都不知道，要怎麼相信台電的調查？」

(中國時報)

新聞透視－環保署打假球 民眾不是笨蛋
自救會轟就業騙局 分裂地方
謝立功槓林右昌 用天然氣嚇基隆人
核廢選址爭議 先與地方溝通
柯P強調兩岸一家親 基調不變 新聞透視－環保署打假球 民眾不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。