新聞透視－環保署打假球 民眾不是笨蛋

2018年05月11日 04:11 中國時報 葉德正

深澳燃煤電廠擴建計畫在環保署副署長詹順貴關鍵一票下通過環差報告，引發社會重大爭議，環保署不思回歸專業把關角色，卻疑似先動員當地鄉親營造力挺興建電廠聲音，於9日晚間通過最終決議後，才回頭要求台電補做海洋生態調查報告，看似符合民意要求，實際卻是「球員兼裁判」護航台電，做足一整套「打假球」大戲，難道真把民眾當笨蛋？

深澳電廠案在3月以環評大會主席、環保署副署長詹順貴投下的1票之差順利通過環差報告，新北市府及周邊縣市、在地鄉親、環保人士齊聲反對聲浪下，環評大會9日仍通過最終決議。

9日環評會中，委員質疑「沒資料都可以過了」、「誇大不實、無證據佐證」、「消波塊不會影響生態反而促進生態，那不如把全台灣海岸都用消波塊圍起來」，句句展現無奈，也代表了大部分與會者看法，無奈仍無力回天。

早該在環差分析過程中進行的生態環境調查報告，台電完全沒做，環保署也視若無睹強行通過環差報告，如今通過最終決議，才以附帶決議要求台電「補件」；依環評法規定，即使這項調查報告結果，若未來發現對生態影響，或發現特有種生物、文化古蹟，竟無法讓電廠停蓋，台電只需提出因應對策即可，環保署「自廢武功」、「先射箭再畫靶」為台電護航，再明顯不過。

開此惡例，未來相關開發案的環評大會也不用特別再討論，只要執政黨決心蠻幹，管你有沒有影響環境，就是先強行通過，再事後補上對決議結果完全不具影響的資料，如此不合程序邏輯的獨斷作為，民眾恐怕只能嘆「天佑台灣！」

(中國時報)