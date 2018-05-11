自救會轟就業騙局 分裂地方

2018年05月11日 04:11 中國時報 葉德正 、 李其樺 ／綜合報導 ／綜合報導

「地方已準備長期抗戰！」台電深澳燃煤電廠正式通過環評大會，在地瑞芳龍山里長、反深澳電廠自救會長陳志強痛批，政府與台電把嫌惡設施丟來偏鄉，再談這些設施可如何促進在地經濟繁榮，無異是設騙局誤導瑞芳善良的老人家，造成地方分裂，「很惡劣！」

陳志強說，從314案件通過表決到9日正式通過，他難過的心情從來沒停過。9日當天環評大會前雖已不抱任何希望，但結果出爐真的通過深澳電廠案，真的讓所有自救會成員無法接受。

深澳、海濱、瑞濱3里不少居民對電廠通過環評表示樂見其成，盼完工後能促進地方繁榮就業；但陳志強質疑，為何中央政府要推行公共工程，卻是動員這些偏鄉老人家、用人海戰術製造地方支持的假象？台電蓋這麼多電廠，究竟提供多少就業機會給地方？他要求台電不要誤導老人家，讓原本和睦的瑞芳居民因深澳電廠議題分裂，他難過地方感情遭撕裂，痛批都是「騙局」。

陳志強說，深澳電廠曾是東南亞最大電廠，除役後又要蓋出台灣最後1座燃煤電廠，但台電對遲遲具體說明地方提出的生態疑慮，「我反核，就逼我接受一個燃煤電廠嗎？」「這不是政府該負責的能源政策嗎？」

陳志強表示，台電提出數據指深澳燃煤電廠空汙占比僅4.9％，東北角應該是全台空氣最好的地方，這4.9％空汙影響已相當大，「我們不想要每天起床呼吸這4.9％的空汙！」

「台灣的環評已死！」陳志強說，既然長期抗爭已是既定事實，自救會將透過在地活動、舉辦說明會等方式反對到底。他指出，在地反彈力量愈來愈大，目前已連署1209分，雖然不能改變什麼，但連署可讓更多人知道電廠的危害，希望3個月內達到3000分，目前也與律師簽委任狀，朝人民訴願法律程序走。

基隆陳姓市民也表示，即使未來深澳改燃氣發電，管線通過基隆市區也會有氣爆危險，蔡政府應研究地熱綠能發電的可能性。

(中國時報)