核廢選址爭議 先與地方溝通

2018年05月11日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

立法院教育及文化委員會昨審查原能會核子事故緊急應變基金預算案，朝野立委質詢焦點仍是核廢料選址問題。綠委蘇巧慧指出，修法後將把直轄市列入選址，相信沒有立委會贊成核廢處置場設在自己的選區。另一綠委陳亭妃則說，核廢料必須處理，但不是光修法就能解決。尚未與地方溝通就預告草案，原能會無異搬石頭擋自己的路。

原能會主委謝曉星答詢指出，預告修正草案是希望廣徵民意，不料引起地方政府誤解，已無法理性討論，因此先撤草案，會遵照委員意見與地方政府溝通。

屏東籍立委鍾佳濱認為，屏東有核三廠發電供其他縣市使用，廠區也放置使用過的燃料棒。在他看來，六都除了台北因人口密集，不適合列入，其他五都均含人口較少的山區或偏鄉，修法後列入選址地點並無不可，不能「只要電、不要核」。

另外，核二廠2號機3月28日再啟動一天即跳機，朝野立委關心目前的進度。謝曉星說，跳機肇因即將水落石出。而改善措施及強化安全方面，已要求台電改進，原能會預計6月初公開報告。他強調，在核安無虞的前提下，核二2號機仍會朝再啟動的方向進行。

藍委臨時提案要求，機組再啟動前原能會須至教委會做專案報告，經過表決，反對4、贊成2，提案被否決，原能會不用提任何報告，可直接准駁台電申請。

召委吳思瑤解釋，原能會審查報告6月初才出爐，若再專案報告，恐已進入立院休會期。且核電機組再啟動原就不需經過立院同意，為免影響夏季供電，決定交給原能會依專業全權把關。

(中國時報)