馬來西亞61年首度變天！新聞透視－全球最老強人 馬哈地挑戰多

2018年05月11日 04:11 中國時報 季節

馬來西亞前首相馬哈地重作馮婦，完成馬國歷史上首度政黨輪替。政治激情過後，馬哈地面臨艱難挑戰。如何兼顧他長久以來堅持的「馬來人優先」，又跟「希望聯盟」中以華人為主的民主行動黨繼續合作；政治上怎麼和宿敵安華和解，是否追究納吉布不法；如何平衡美國與大陸兩強?都考驗著這位92歲、全球最老政治強人的智慧。

馬哈地過往在執政黨「國民陣線」（國陣）時，相當堅持馬來人優先的理念。2016年他離開國陣，另立「土著團結黨」，他仍高舉土著優先政綱，然而這次在野聯盟當中，第二大黨卻是以華人為主的「民主行動黨」，行動黨長期致力於追求民族平等和經濟公正，馬哈地如果不適度修正過往土著優先政策，難以得到盟友的全力支持。但一旦調整，勢必引來傳統支持者不滿，舉步維艱。

華巫利益 難以擺平

有兩件事情讓馬哈地對華人耿耿於懷。一是早年他在新加坡就讀醫學院時，有次去華人同學家玩，同學的馬來僕人接了他後，把他帶到僕人的房間等候，讓他深受刺激。另一件是1969年下議院選舉時，他意外連任失利，事後他將失敗歸因於選區華人跑票，放棄了他轉而選擇了伊斯蘭主義優先的對手，這兩項難忘的經歷讓他耿耿於懷。

昔敵今友 政治和解

對於如何在政治上安排安華一定職務，並與他達成和解，也是馬哈地的另一個巨大挑戰。安華原是馬哈地的接班人。但後來卻因為經濟政策相左和對其逼宮被馬哈地無情罷黜，安華最終以伊斯蘭教義中極為嚴重的雞姦罪被判入獄。

儘管馬哈地宣稱將履行承諾，協助安華獲特赦。但如何在現實和法律許可下安排即將出獄的安華，於安華達成政治和解也是馬哈地面臨的一大難題。另外，對於敗選的納吉布涉及一馬發展公司弊案是否追究，也牽動馬國政局安定。

平衡陸美 新型課題

馬哈地在2003年隱退，10多年來國際和區域局勢，已有翻天覆地的轉變。

馬哈地在任時，日本是亞洲頭號強國，當時他採取親日路線，還跟日本東京都知事石原慎太郎合著「亞洲能夠說不」。如今大陸崛起，現任首相納吉布積極配合大陸提出的「一帶一路」，並大幅度引進陸資參與基礎建設，選前遭馬哈地猛烈抨擊，認為馬來西亞未從大陸的投資獲益，勝選後馬哈地更表示可能要與大陸重新協商某些協議。未來怎麼與北京共處，考驗他的政治手腕和智慧。即將上馬的新隆高鐵到底由誰承建？將可看出他的政策取向。

(中國時報)