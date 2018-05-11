馬華公會僅獲1席 瀕臨泡沫

2018年05月11日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞國會下議院大選結果，原執政聯盟「國民陣線」（國陣）建國61年來首次丟失政權，而國陣中的主要華人政黨「馬來西亞華人公會」（馬華公會），在本屆大選推派了39位國會議員候選人，更幾乎全軍覆沒，僅獲得1個議席，瀕臨泡沫化。

馬華公會在上屆保有7個國會議席，這次則除了在亞依淡勝選，其他選區悉數落敗。馬華公會「署理」總會長魏家祥在亞依淡僅多贏303張票，險勝「民主行動黨」（隸屬「希望聯盟」的華人政黨）柔佛主席劉鎮東。該選區且是華人及馬來人的混合選區，魏的選票也大多來自馬來人聚居區。

另外，馬華公會龍頭「正」總會長廖中萊、副總會長蔡智勇和何國忠、副總秘書黃日升、馬華中委王乃志、馬青總團長張盛聞等高層，皆紛紛不敵對手，沒能取得席位。

華裔選民占馬國1/4人口，馬華公會作為國陣的第二大成員黨，始終標榜是華裔代言人，為大馬華人爭取權益，過去也確曾贏得華人的擁護和支持，但因長期深處執政集團，亦面臨腐敗和內部爭權奪利等問題，構成了華人轉向的一個原因。

在2013年上次大選，「華人海嘯」導致國陣在下議院席次縮減，馬華公會也只拿到7席，還不到上屆大選所得席次一半。而當年隸屬反對陣營「人民聯盟」的民主行動黨則因華人支持，議席從28席大增至38席，為選舉最大贏家。

在國陣中，馬華公會長期依附於主張馬來人特權的第一大黨「巫統」底下，難以制衡巫統，也為這次馬華的失敗埋下伏筆。相較之下，民主行動黨反對馬來人特權，但也因此被馬來人稱為華人沙文主義政黨，凸顯了以華人為主的政黨在大馬發展的困境。

(中國時報)