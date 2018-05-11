貪腐又缺新血 國陣輸得不冤

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中國時報
／綜合報導

自馬來西亞建國起執政達61年的「國民陣線」（國陣，BN）在9日大選慘敗，寫下馬國首度政黨輪替。國陣宛如遲暮老人，未能與時俱進，也少有新血加入。數年前總理納吉布掏空1MDB的貪腐醜聞更令人民對他失望透頂。種種原因終於導致兵敗如山倒。

欲保住政權的納吉布原本擁有不少優勢，包括近年經濟表現亮眼高達6%的經濟成長率，重新劃分選區和在選前承諾對26歲以下的青年免徵所得稅等措施，不過納吉布一馬公司爆炸性的貪腐被揭露和不斷提高的生活開銷，使1500萬選民對老化的國陣無法再忍耐下去。馬國各族裔對國陣的腐敗和華族印族對執政黨的種族分化政策充滿了厭惡。

馬哈地擔任反對黨候選人，達成吸收不滿國陣但又憂心反對黨無法接手國政的廣大選民的奇效。他是鐵桿馬來人優先的倡導者，對於馬來族深具吸引力。他擔任總理任內馬國經濟飛速成長，在人民的記憶中，這是國家的光榮歷史。

回到國陣本身，它在2013年大選已出現走下坡跡象。反對黨「人民聯盟」獲得全國過半票數支持，但國陣憑著選區畫分優勢，保住國會簡單多數席位，得以繼續執政。此外，國陣沒有積極培養新世代的年輕人才，政治新星在國陣內屈指可數。反觀反對黨在2008年大選派出多位年輕候選人，現在已被培養成足堪接班的的青壯政治明星。

國陣在選前揚言推出各項利多，諸如發放現金補貼、開齋節期間免收高速公路過路費，甚至聲稱減免青年人口所得稅，選舉結果顯示，無法挽回選民的心。國陣這一次讓出政權，要浴火重生而不是新瓶裝舊酒，可能需要結構上的調整，領導人的更替和整個組織的再造。

(中國時報)

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