大馬僑生開心 支持政黨輪替

2018年05月11日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

馬來西亞警方10日凌晨以水炮和催淚瓦斯驅趕在街上聚集不願離開的希望聯盟支持者人群。（美聯社）

「哪怕再混亂都好，有反對黨就有競爭、國家就能進步！」馬來西亞大選變天，在台的大馬僑生紛紛表示，換人做做看總是好事一件，尤其對華人而言；一般來說，多數大馬僑生都對希望聯盟保持「聽其言、觀其行」的謹慎樂觀態度。

朝陽科大博士生陳威膨和同學於去年共同發起「朝陽科大馬來西亞校友會」，他是首任會長，該校畢業大馬學生過去8年來有300位之多。陳威膨表示，身邊華人朋友對此次大選結果都很高興，此次反對黨聯盟有一位領袖林冠英是華人，會保護華人權益，希望他能改變過去獨中（大馬華人就讀的私立高中）的統一考試不被政府認同的情況；另外他期待換政府之後，經濟和就業也可改善，包括修改薪資待遇。

陳威膨說，納吉布主政下經濟成長雖然達到6%，但一般民眾無感，尤其他還涉入一馬公司貪汙醜聞，很多華人對納吉政府絕望，轉而支持反對黨；他表示，「同一政黨執政61年，現在有反對黨了，哪怕再混亂都好，都可以形成競爭關係，國家都會進步，」

陳威膨說，2008年金融風暴時馬哈地用了一些手段不被外國認同，但他確實保護馬來西亞不受傷害；另外當然也不能抹掉納吉布的貢獻，他執政時提出過「一個馬來西亞」的主張，希望各種族更和睦，「我想這永遠是馬來西亞國民的願望。」

這次選舉結果，讓同校大學部大馬僑生黃禹勤很開心。他表示之前大馬華人投票率低，這兩屆卻有顯著成長，「看得出大家都在關心國家。」他認為馬來西亞有很多發展潛力以及廣大市場，希望未來政府能有效利用大馬資源發展經濟。

(中國時報)