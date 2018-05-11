大馬僑生開心 支持政黨輪替

一群支持希望聯盟的年輕人在獲知勝選後，高舉希盟的旗幟吶喊：「我們贏了！」激動、興奮的心情溢於言表。（法新社）

友善列印
中國時報
／台北報導
馬來西亞警方10日凌晨以水炮和催淚瓦斯驅趕在街上聚集不願離開的希望聯盟支持者人群。（美聯社）

「哪怕再混亂都好，有反對黨就有競爭、國家就能進步！」馬來西亞大選變天，在台的大馬僑生紛紛表示，換人做做看總是好事一件，尤其對華人而言；一般來說，多數大馬僑生都對希望聯盟保持「聽其言、觀其行」的謹慎樂觀態度。

朝陽科大博士生陳威膨和同學於去年共同發起「朝陽科大馬來西亞校友會」，他是首任會長，該校畢業大馬學生過去8年來有300位之多。陳威膨表示，身邊華人朋友對此次大選結果都很高興，此次反對黨聯盟有一位領袖林冠英是華人，會保護華人權益，希望他能改變過去獨中（大馬華人就讀的私立高中）的統一考試不被政府認同的情況；另外他期待換政府之後，經濟和就業也可改善，包括修改薪資待遇。

陳威膨說，納吉布主政下經濟成長雖然達到6%，但一般民眾無感，尤其他還涉入一馬公司貪汙醜聞，很多華人對納吉政府絕望，轉而支持反對黨；他表示，「同一政黨執政61年，現在有反對黨了，哪怕再混亂都好，都可以形成競爭關係，國家都會進步，」

陳威膨說，2008年金融風暴時馬哈地用了一些手段不被外國認同，但他確實保護馬來西亞不受傷害；另外當然也不能抹掉納吉布的貢獻，他執政時提出過「一個馬來西亞」的主張，希望各種族更和睦，「我想這永遠是馬來西亞國民的願望。」

這次選舉結果，讓同校大學部大馬僑生黃禹勤很開心。他表示之前大馬華人投票率低，這兩屆卻有顯著成長，「看得出大家都在關心國家。」他認為馬來西亞有很多發展潛力以及廣大市場，希望未來政府能有效利用大馬資源發展經濟。

(中國時報)

貪腐又缺新血 國陣輸得不冤 以色列、伊朗互轟 至少23死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。