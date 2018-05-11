民進黨若提名 柯媽嗆互不相欠

2018年05月11日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲10日出席「107母親節活動暨定點臨托政策開跑活動」媽媽的神隊友發表會，針對在電台節目中對於兩岸一家親說法道歉一事，他在受訪時強調他是對聽了此言論不爽的人說「歹勢」，並稱是對這些人的情感撫慰。（季志翔攝）

台北市長柯文哲自詡「白色力量」，卻被質疑，他為了與民進黨交換禮讓空間，不惜向綠營低頭。民進黨議員卻不領情，批他見人說人話見鬼說鬼話，中央若選擇禮讓，就是在跟魔鬼交易。柯文哲言論惹來藍綠批評，過去他常被嘲諷，每當失言、「出包」，柯媽何瑞英與妻子陳佩琪就會出面「救援」；而這次，何瑞英果然連續兩天受訪，昨上政論節目、今日中午接受廣播節目專訪。

未連任選總統 也有可能

何瑞英昨在節目中被問到與民進黨是否要繼續合作，她說，「如果你要提名，以後我們互不相欠。」被問到若柯未能成功連任是否可能選總統？她也說，對，可能也是有啊！選不上再說，不用現在說得這麼白。

接著何瑞英還槓上提問的里長。里長祥說，柯文哲已經變質了，這次民進黨一定會推人，柯媽有些動怒地說，「沒這種事情，沒有變質，但你要去支持，50幾個里要去支持也沒關係，我跟你說，你說他不好，是哪裡不好？」

而前副總統呂秀蓮昨天則表示，柯文哲終於覺悟，知道蔡總統已經體察民意，決定不禮讓，「所以慌了，準備繳械投降」，但已too late（太晚了）。因為禮讓，對蔡總統競選2020年連任絕對會引起很大的衝擊。

白色力量假的 藍營痛批

民進黨議員王世堅也嗆聲，今天到選對會，一定會提出強烈反對禮讓柯文哲，因柯是標準的見人說人話、見鬼說鬼話，為政治利益什麼都做得出來；他呼籲黨中央，不要再跟魔鬼交易，選民要民進黨教訓柯文哲，若黨不從，「選民會反過來教訓民進黨。」

丁守中更痛批，柯文哲近日言論代表政治人物沒有自己的核心價值，在一方壓力下出賣自己的政治主張，就是「政治水母」，這種人為了自身利益，未來也有可能出賣台灣和市民的利益。大家會看破柯文哲的手腳，白色力量顯然是假的、已經成為夢幻泡影，選民選票不會投給他。

前立委孫大千更痛陳心聲，強調自己是藍營人士中少數一直給予柯正面評價的人，沒想到柯文哲為求連任、放棄理念，尤其兩岸一家親論述原本可望成為台灣人民的最大公約數、化解兩岸僵局，柯自己卻改口說這番話是為了讓世大運過關的應付說詞，恐怕澆熄淺藍、淺綠、中間選民對他的熱情，因為，「這和兩面討好、左右逢源的政客有什麼不一樣？」

(中國時報)