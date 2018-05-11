柯P輸誠道歉換禮讓！新聞透視－94％無色民眾 被置於何處

2018年05月11日 04:11 中國時報 張潼

柯文哲為爭取民進黨禮讓年底市長選舉，不惜向綠營輸誠，甚至對「兩岸一家親」論述造成不滿道歉，未料民進黨不領情，還自毀白色力量超越藍綠的形象，可說是得不償失。柯昨感嘆，台灣社會被藍綠色彩明顯的6％民眾綁架，盼藉此「撫慰情感」。只是既知如此，想請問柯市長，94％無色民眾的情感，你置於何處？

柯文哲以政治素人之姿，在台灣政壇刮起白色旋風，深獲年輕人、中間選民支持，原因就在於他和以往藍綠政治人物「不一樣」，尤其在兩岸關係上的務實態度，也吸引不少淺藍民眾，讓他一度被視為能讓台灣政治擺脫藍綠和統獨的政治人物。但經此次深綠電台專訪後，令外界質疑柯文哲難道也和他口中「垃圾不分藍綠，最後都要燒掉」的政客一樣，心中充滿政治利益和選舉算計。

確實，年底的市長選舉，柯文哲處於藍綠夾擊的劣勢，當然會寄望能如2014年市長選舉獲得民進黨禮讓，但柯文哲不要忘了，民進黨執政後，不僅讓兩岸關係陷入冰河期，動輒以意識形態追殺異己，掩蓋施政成績不佳的窘境，早已喪失民心，包括柯自己，這兩年來也多有批評，如今為求合作，不惜說出「支持蔡英文連任」、「(北市)對中央最配合的模範生」等言論，任何人都看得出來這番「違心之論」的背後盤算，試問，綠營會埋單嗎?

柯文哲的「兩岸一家親」論述確實讓少數深綠民眾不滿，但實際上這樣的說法獲得包括淺綠在內的大多數民眾認同，這樣擺脫統獨和藍綠的態度，就如同現在台灣社會興起的「無色覺醒」。但是當他為了政治前途，一邊向不滿的綠營解釋「只是想過關」、「失言」，甚至為此「歹勢」，另一方面再澄清「沒有道歉」，只是「安撫情緒」，走鋼索式的文字遊戲，實不足取。

經歷這次的「輸誠秀」，台灣人民和對岸可能都要對柯文哲的政治誠信打上問號，不知道他說出來的話，究竟是真心，還是只是和其他政治人物一樣，為「安撫情緒」的政治語言？

柯市長也自知，台灣社會藍綠色彩明顯的民眾僅有6％，其他94％多數都是無色民眾，如果未能堅定核心價值，為眼前利益甘願被少數民意綁架，政壇路恐險阻重重。

(中國時報)