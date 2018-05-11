柯變牆頭草 恐是麻煩的開始

友善列印
中國時報
／綜合報導

台北市長柯文哲為「兩岸一家親」言論致歉，在兩岸三地引發輿論風暴。大陸國台辦旗下新聞網站「中國台灣網」10日轉貼港媒評論，批評柯文哲轉彎不只是麻煩的開始，更意味其與大陸關係「到此為止」。而澳門親北京媒體《新華澳報》則直言，柯為求連任市長，不惜變成牆頭草。

針對柯文哲最近說法，「中國台灣網」引述香港中評社評論指出，柯改口明顯是向民進黨低頭，希望換取民進黨再度禮讓。一人難敵一黨，為求連任不得不低頭。「只是被民進黨收服了的柯文哲，已不再是原來的柯文哲了。」

文章認為，柯文哲臣服、轉彎，很可能已與民進黨談妥交易。但民進黨內要求自行提名的聲音仍然很大，綠委段宜康就直呼民進黨台北市必提名；文化部長鄭麗君也指柯理念與民進黨有距離，民進黨應自提人選。

文章強調，柯文哲轉彎或能從綠營取得回報，但可能也是麻煩開始。其一，中間、淺藍選票將會流失；其二，柯文哲與大陸關係，可能到此為止了，除非將來又有能讓大陸接受的表態。

《新華澳報》則指出，曾自信滿滿、睥睨藍綠的柯文哲，在民進黨施行心理戰及中間選民反彈的雙重夾攻下，為求順利連任北市長，「突然變成牆頭草。」

評論稱，柯文哲先是為「兩岸一家親」說法道歉，又急忙派出發言人連夜說明消毒，認為本意遭曲解；但為「兩岸一家親」道歉，並不能讓民進黨滿意；而隨後的澄清，更讓綠營難以釋懷。

評論直言，柯文哲的道歉不只會讓這些中間選民極度失望，更是「聰明反被聰明誤」，如此一來，不但深綠和獨派更討厭柯，淺藍選民將會回流；柯選情恐難以維持旺勢。

(中國時報)

柯P輸誠道歉換禮讓！新聞透視－9… 禮讓卻帶衰其他縣市 綠考量重點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。