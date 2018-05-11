柯變牆頭草 恐是麻煩的開始

2018年05月11日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲為「兩岸一家親」言論致歉，在兩岸三地引發輿論風暴。大陸國台辦旗下新聞網站「中國台灣網」10日轉貼港媒評論，批評柯文哲轉彎不只是麻煩的開始，更意味其與大陸關係「到此為止」。而澳門親北京媒體《新華澳報》則直言，柯為求連任市長，不惜變成牆頭草。

針對柯文哲最近說法，「中國台灣網」引述香港中評社評論指出，柯改口明顯是向民進黨低頭，希望換取民進黨再度禮讓。一人難敵一黨，為求連任不得不低頭。「只是被民進黨收服了的柯文哲，已不再是原來的柯文哲了。」

文章認為，柯文哲臣服、轉彎，很可能已與民進黨談妥交易。但民進黨內要求自行提名的聲音仍然很大，綠委段宜康就直呼民進黨台北市必提名；文化部長鄭麗君也指柯理念與民進黨有距離，民進黨應自提人選。

文章強調，柯文哲轉彎或能從綠營取得回報，但可能也是麻煩開始。其一，中間、淺藍選票將會流失；其二，柯文哲與大陸關係，可能到此為止了，除非將來又有能讓大陸接受的表態。

《新華澳報》則指出，曾自信滿滿、睥睨藍綠的柯文哲，在民進黨施行心理戰及中間選民反彈的雙重夾攻下，為求順利連任北市長，「突然變成牆頭草。」

評論稱，柯文哲先是為「兩岸一家親」說法道歉，又急忙派出發言人連夜說明消毒，認為本意遭曲解；但為「兩岸一家親」道歉，並不能讓民進黨滿意；而隨後的澄清，更讓綠營難以釋懷。

評論直言，柯文哲的道歉不只會讓這些中間選民極度失望，更是「聰明反被聰明誤」，如此一來，不但深綠和獨派更討厭柯，淺藍選民將會回流；柯選情恐難以維持旺勢。

(中國時報)