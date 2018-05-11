禮讓卻帶衰其他縣市 綠考量重點

2018年05月11日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

民進黨選對會9日繼續徵詢基層意見，黨政人士表示，柯文哲親上火線的專訪，是愈描愈黑抑或是有效果在基層發酵，就看這幾天，而民進黨接下來的評估就是若合作能贏，禮讓才有意義，但禮讓若「帶衰」其他縣市，與柯P只有分道揚鑣。

蔡英文總統10日到新竹生醫園區視察生技產業發展時則表示，外界不必過度放大跟解讀柯文哲的專訪內容。台北市要怎麼布局，是全黨一起討論，是一個決策的過程，她認為應回到事情的本質，做為首都的台北市，是台灣最重要的城市之一，台北市的願景與市府的期待為何？政黨要如何布局？「才是我們真正要做的事情。」

選對會昨日邀集黨部執評委、黨籍里長共55人，了解他們對台北市長人選的看法，據了解，擁柯或反柯是五五波，不相上下。選對會召集人陳明文昨表示，民進黨了解柯文哲的意思，「我想他希望讓民進黨支持者能夠了解，為何說出兩岸一家親等說法，有意向民進黨示好。」

黨政人士指出，如果柯文哲日前的道歉，未獲民進黨基層認同，民進黨卻硬與他合作，可能會讓基層支持者火大不出來投票，影響其他縣市選情，例如台南市，已有基層喊出「禮讓柯就退黨」；前立委蔡啟芳也說，黨若禮讓柯，他就出來選嘉義市，而原本就搖搖欲墜的宜蘭，更是禁不起基層教訓，還有被民進黨視為「重中之重」的新北市，民進黨要盤算的是，為了一個柯文哲，失去半壁江山？

選對會今會繼續徵詢台北市議員及議員參選人，下周將決定提名程序，陳明文強調，民進黨選對會有一定過程，徵詢過程中，不會因外在因素影響既定做法。

至於頻被基層點名出戰台北的總統府祕書長陳菊昨表示，她不會參選台北市長，而據她了解，賴清德現階段也應該不適合，現在都還在承擔重要任務，怎麼會在這時候跑出來，「我認為，可能性都不大。」

(中國時報)