陸涉台人士：他有責任說清楚

2018年05月11日 04:11 中國時報 羅印冲 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

針對台北市長柯文哲對「兩岸一家親」說法表達歉意，大陸權威涉台人士昨指出，柯文哲此番說法是被民進黨和台獨勢力逼迫的，當然可能也有選舉利害考量，從柯事後澄清可知，柯尚未改變立場。該涉台人士建議，柯文哲不能犧牲兩岸大原則，也不能想討好各方，何況台北市民多數仍支持兩岸一家親說法；柯有責任把主張說得更清楚。

該涉台人士昨指出，柯文哲過去在雙城論壇和世大運期間對兩岸關係都有積極表態，包括一個中國不是問題，尊重九二共識，且未將台北和上海的交流視為國際城市互動，也說兩岸要共同追求美好未來，顯示柯文哲對兩岸關係性質有正確認知。

該涉台人士表示，柯文哲講兩岸一家親當然是好的，這次道歉風波，是因為外力，主要是民進黨和台獨勢力的壓迫，當然也會有一些選舉的利害考量，才會有電台訪問的那些講法。不過，事後柯的澄清，強調道歉是因為某些人的感受，大陸認為柯文哲尚未改變之前的兩岸立場。

不過，該涉台人士也強調，若柯文哲繼續發表在電台的那些說法，一定會影響台北和上海雙城論壇的舉辦。大陸不會介入台灣選舉，但會關注候選人的兩岸政策和論述。

該涉台人士希望，柯文哲要更鮮明表述兩岸立場，爭取中間和泛藍選民的支持，否則所謂超越藍綠都是假的。柯文哲不能犧牲對兩岸關係的大原則。

(中國時報)