柯P為利益放棄大是大非

2018年05月11日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

面對年底選戰藍綠進逼，台北市長柯文哲終於選擇向民進黨輸誠，除了表態力挺蔡英文總統連任2020，還澄清「兩岸一家親」等言論是講話太快。不過，從柯文哲就任市長就擔任台北市大陸小組委員的實踐大學副教授賴岳謙表示，柯的「兩岸一家親」絕不是脫口而出，是經過深思熟慮地討論。

賴岳謙昨參加中天電視政論節目《大政治大爆卦》時強調，他在大陸小組，建議柯P「做對的事」，兩岸交流就是做對的事，包括經濟、文化交流，如今為了市長選舉，一個對的事竟然要道歉，也抹殺了大家的努力，他不能接受，因此當場拿出柯文哲的聘書宣布退回。

主持人王又正質疑，柯文哲給總統府的文稿沒有兩岸一家親，放在心裡到大陸才說出口，先騙了蔡英水總統、民進黨，到大陸騙了對岸13億人民，回來再騙台灣2300萬人民。對於柯澄清是脫口而出，賴岳謙直言，柯文哲不是勇敢、誠實的人，而且是意志不堅定，在利益取捨時會放棄大是大非的人。他說，英雄也好、梟雄也好，應該有理想、堅持戰鬥意志，如果面臨壓力對的事變錯的事，他無法接受，因此他退回台北政府大陸小組委員聘書。對陸用語 全經深思熟慮

從第一任委員至今共四連任委員的賴岳謙說，第一次會議談到雙城論壇是否續開的問題，當時柯文哲說他想開。賴判斷蔡英文當選總統的機率較高，但兩岸政策會被牽制，會很保守，台北市可以幫忙推一步。賴岳謙說，在兩岸一家親的框架下走出去，不違反政府大陸原則，「台北模式」也可以讓綠營縣市可以依循，對雙邊交流都是好。

當時也討論用語的問題，柯快人快語，但大陸人是很嚴肅，態度很認真，尤其是官員，因此賴岳謙說應要有所本不能脫口而出，柯則說會寫稿子，包括「兩岸一家親」是深思熟慮討論出來的結果。

賴並強調，歡迎柯文哲公布紀錄或錄音帶或打電話進來質詢，他願意對上述發言完全負責任。

背棄成功政策 無異失敗

賴岳謙表示，柯文哲市政最受肯定就是兩岸政策，包括「兩岸一家親」，即使他的施政有很多問題，但市民對兩岸部分最肯定，對得起台灣人，並得到支持。

雖有一部分民進黨不接受，但賴認為那部份大約10～13％，不能代表台灣人；柯最受歡迎的是「兩岸一家親」，背棄最成功的政策就是選擇了失敗。

(中國時報)