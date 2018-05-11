謝寒冰批柯政客中的政客

2018年05月11日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲改口「兩岸一家親」是講話太快並表示歉意。但此舉面面不討好，政治評論員謝寒冰批評柯文哲是騙子，是政客中的政客。

中天電視政論節目《大政治大爆卦》昨天焦點鎖定柯文哲的「髮夾彎」，主持人王又正質疑，第一次是覺醒，第二次就是投機。無黨籍台南市長參選人林義豐表示，柯文哲抓不住原則，見風轉舵，受到壓力，「民進黨要他表演給我看，就開始表演了！」

謝寒冰說，柯前天沒說「中國」而是「大陸」，還是想兩邊討好，心機很深。他說，柯知道藍的票有限，白色力量吸引中間，但已被選民看破手腳。柯本來想唬弄，但民進黨反彈越來越大，他發現不對勁，不得不低頭。

「兩岸一家親」沒有錯，行政院長賴情德也說「親中愛台」，為什麼柯不行？謝寒冰說，民進黨「台灣價值」包括蔡英文以降都沒人講得一樣，應該是「聽民進黨否則就沒價值」。

前立委吳育昇說，柯對市政完全失去信心，所以要回到原本墨綠，他恭喜民進黨「壓克力」（壓制柯文哲力量）成功。但吳說，民進黨根本不相信柯，認為他虛情假意，共產黨則認為言行不一，藍是笑狐狸尾巴出來了，不僅沒超越藍綠還向小英妥協；他說，無色覺醒也可以是藍綠覺醒，柯的騙局該結束了，選舉會證明他只是南柯一夢。

台北市議員王鴻薇表示，當初宣布推倒藍綠高牆的柯文哲，如今卻躲到綠色小屋，根本是不折不扣的政客。

民進黨台北市議員張茂楠表示，柯文哲一向口無遮攔、白目，他相信「兩岸一家親」是脫口而出，時間可證明一切，柯要回到他的核心思想，如果道歉無心就是變色龍。

(中國時報)