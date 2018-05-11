軍改草案初審過關 爭議條文送朝野協商

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中國時報
／台北報導

攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，昨在立院外交國防委員會完成初審。但爭議條文包括起支俸率、所得替代率上限、樓地板、18％優存，乃至於離婚配偶的退休金請求權等，因朝野未達共識均送朝野協商。

民進黨團規畫最快6月11日後召開臨時會完成二、三讀，趕在7月1日與公教年改同步實施。若無意外，此次軍改修法結果都將以民進黨支持的政院版為主。

政院版的關鍵草案，樓地板為38990元；起支俸率為服役滿20年起為55％，每增1年加2％；所得替代率上限士官95％、軍官90％；18％優存10年退場；防肥貓條款部分，就任或再任由政府捐助成立的財團法人、行政法人、政府轉投資公司及私立學校，薪資若超過33140，停領退休俸。

政院版將「離婚配偶退休金請求權」納入軍改，國民黨團質疑，《民法》已規範離婚財產請求權，軍人也應回歸民法，不應增訂規範；此法恐讓有心人與軍人假結婚騙取退休俸。國民黨立委曾銘宗更說，若軍人配偶在民間年薪千萬，離婚後軍人非旦無權拿對方的退休金，還得交出自己的退休金，有違職業平等。

國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正都出人意料地說，不曉得是誰把該草案放進軍改。但綠委尤美女強調，《民法》雖有離婚請求權，但在年金條文並無明確規範，因此才會在年改法案中將公教、政務人員、軍人等入法。

(中國時報)

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