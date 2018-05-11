獵雷艦撐死慶富 餓死小廠

2018年05月11日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／高雄報導 ／高雄報導

首屆「台美國防產業論壇」10日舉行，包括兩岸和平發展論壇、勞動黨等多個團體前往漢來周圍抗議，表達反軍購、要民生、軍火商滾蛋等訴求。（王錦河攝）

中信造船董事長韓碧祥昨天抨擊政府的造船政策，他說，慶富是被獵雷艦「撐死的」，但也有船廠是餓死的，造船業者要的是細水長流，但是軍方要造艦，一次需求就來幾十艘，簡直不是讓你撐死，就是沒單讓你餓死。

韓碧祥指出，我們的國防產業沒有長期計畫，今天想到那裡就做到那裡，造船產業雖然談了很多，但都還沒有發包，講了一大堆，開出來的條件都不合，讓國內船廠不敢去標，因為「一進去就死掉，不進去死的還比較慢」。他說，台灣產業的不平等條約，比馬關絛約還嚴重。「政府一直在叫我們加薪水，可是我們都活不了，怎麼加薪水？」

台美國防產業論壇昨天在高雄舉行，但政府相關官員參加完開幕式後即離場，原本預訂在中午發表專題演講的前國防部長馮世寬及經濟部長沈榮津，均臨時取消；國防部軍備副部長張冠群上將雖於開幕到場，但未致詞，在開幕式結束後，隨即悄悄離開。種種跡象顯示，政府臨時踩剎車，刻意淡化降低這場論壇的官方色彩。

此外，這次論壇，沒有軍方現役官員，僅前國防部長楊念祖、前副部長陳永康出席。陳永康在前晚臨時通知，在論壇中擔任專題演講人。此次論壇定位為台美民間產業的互動交流，與會人數約300多人。

陳永康演講時表示，共軍去年7月在朱日和訓練基地閱兵時，擁有超過4成全新的軍事武器，預估大陸將在2035年完成軍事現代化，並擺脫貧困形象。他認為，2020年至2035年是我「機會之窗」，無論國機國造、國艦國造，台灣應該在這期間完成，才具有防禦共軍的能力。

美台商業協會會長韓儒伯提到，美國總統川普希望盟友替自己的國防負責，台灣軍事預算已持平很久，應該增加，至少得趕上通貨膨脹。但陳永康說，國防預算增加3％，要再增加1600億元，台灣不可能增加這麼多軍費。

此外，韓儒伯與一些與會的美軍火商都擔心洩密的問題，韓儒伯說，若美國給予技術，台灣如何保護資安等機密，避免外洩給大陸，是美極關注的問題。

(中國時報)